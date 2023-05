23 maja Joan Collins obchodziła 90. urodziny. Aktorka zyskała największą popularność dzięki roli Alexis Carrington Colby w kultowym tasiemcu "Dynastia". Udział w produkcji zagwarantował jej status wielkiej gwiazdy i wiele prestiżowych nagród. Mimo że na koncie ma ponad 70 filmów i prawie 50 seriali, to nigdy nie udało jej się odciąć od postaci Alexis. Gwiazda jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych, gdzie regularnie chwali się wystawnym życiem u boku menedżera teatralnego Percy'ego Gibsona. Na najnowszych zdjęciach wygląda jakby dopiero co zeszła z planu telenoweli.

Joan Collins skończyła 90 lat. Czas się dla niej zatrzymał

Brytyjska aktorka pozostaje w stałym kontakcie z obserwatorami na Instagramie. Chętnie publikuje zdjęcia z ukochanym, z dawnych lat i tym podobne. Na jednym z najnowszych zdjęć uśmiechnięta pozuje z Percym Gibsonem. Para wieczór spędzała na wieczornej zabawie w mieście. Aktorka na fotografii wygląda fenomenalnie. Ma na sobie płaszcz w panterkę, przepiękny makijaż i starannie ułożoną fryzurę. Wygląda, jakby wciąż grała Alexis. Zauważyli to również fani. "Wyglądasz fantastycznie i nigdy się nie starzejesz", "Wyglądasz niesamowicie", "Z każdym dniem wyglądasz piękniej" - czytamy w komentarzach.

Joan Collins pięć razy stawała na ślubnym kobiercu. Nie każde małżeństwo było udane

Życie prywatne Joan Collins nie było usłane różami. Aktorka aż pięć razy brała ślub. Pierwszym mężem gwiazdy był Maxwell Reed. Aktor miał ją zgwałcić na pierwszej randce. Gwiazda przyznała, że poznała go, gdy miała zaledwie 17 lat i była jeszcze dziewicą. Jej przyszły wówczas mąż był natomiast o 14 lat starszy. Joan miała zostać odurzona narkotykami w domu Maxwella i tam zasnąć na podłodze. Gdy się obudziła, okazało się, że starszy aktor uprawia z nią seks. Aktorka postanowiła poślubić Maxwella Reeda, jedynie przez poczucie winy. Pierwszy mąż zaproponował gwieździe, by ta uprawiała seks z innymi, starszymi i bogatymi mężczyznami na jego oczach. Za pieniądze. Joan Collins złożyła pozew o rozwód w 1956 roku, po zaledwie czterech latach małżeństwa. Jej kolejnymi mężami byli: brytyjski wokalista Anthony Newley, amerykański biznesmen Ron Kass, szwedzki piosenkarz Peter Holm. Od 2002 roku aktorka jest żoną Percy'ego Gibsona.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.