24 maja media obiegła niezwykle smutna informacja. W wieku 83 lat zmarła ceniona artystka Tina Turner. Artystka tworzyła ponadczasową muzykę i zapisała się w pamięci fanów jako prawdziwa królowa rock and rolla. Według informacji podanych w mediach odeszła we własnym domu w Kusnacht, w pobliżu Zurichu. Wokalistka od dzieciństwa borykała się z ogromnymi problemami. Została porzucona przez rodziców, pierwsze małżeństwo doprowadziło ją do próby samobójczej, a później pojawiły się kryzysy zdrowotne. Miała raka jelita grubego, a następnie dowiedziała się o nadciśnieniu i niewydolności nerek. W sercach fanów pozostała jednak wspaniałą piosenkarką. Jednym z nich był Michał Wiśniewski, który pożegnał ją pod postem na Facebooku. Komentarz zebrał ponad 4,5 tysiąca reakcji.

Michał Wiśniewski żegna Tinę Turner. Zaliczył wpadkę?

Informacja o śmierci Tiny Turner pojawiła się także w jej mediach społecznościowych. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku czytamy, że oczarowała miliony fanów i była ogromną inspiracją dla wielu artystów. "Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu Tiny Turner. Swoją muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała nowe gwiazdy. Dziś żegnamy serdeczną przyjaciółkę, która zostawia nam wszystkie swoje największe dzieło: swoją muzykę. Całe nasze współczucie kierujemy do jej rodziny. Tina, będziemy bardzo tęsknić" - brzmiał wpis.

Na tę informację natychmiast zareagował Michał Wiśniewski, który najwidoczniej lubił jej twórczość. Pokusił się o bardzo wzruszający komentarz. "I will always love you..." (dop. red. Zawsze będę cię kochać) - pisał lider Ich Troje. Przypominamy, że utwór o takim tytule został napisany i nagrany przez Dolly Parton, ale to wykonanie Whitney Houston cieszy się ogromną popularnością.

Michał Wiśniewski żegna Tinę Turner Facebook Tina Turner

Komentarz Michała Wiśniewskiego wywołał prawdziwą burzę

13 godzin po opublikowaniu komentarza Michała Wiśniewskiego, otrzymał on 4,5 tysiąca reakcji. Niektórzy internauci zostawili nawet pod nim własne odpowiedzi. Część z nich pomyślała, że zaliczył wpadkę i pomylił artystki. "To piosenka Whitney Houston, ale rozumiem", "To była Whitney...". Inni z kolei stanęli w obronie muzyka. "Podoba mi się to, że napisałeś zwykły komentarz i ludzie myślą, że mylisz ją z Whitney" - czytamy.