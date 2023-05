Trwa 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Codziennie odbywają się premiery, a gwiazdy prześcigają się w stylizacjach, aby zapaść w pamięci na czerwonym dywanie. Heidi Klum pojawiła się na premierze "La Passion De Dodin Bouffant" podczas Festiwalu Filmowego w Cannes 24 maja. Na czerwonym dywanie modelka pojawiła się w odważnej, żółtej kreacji, podkreślającej jej atuty. Niestety suknia okazała się dość niefortunna. Głębokie rozcięcie odsłoniło zbyt wiele.

Heidi Klum w ryzykownej kreacji w Cannes

Jurorka amerykańskiego "Mam talent!" zaprezentowała się w Cannes w odważnej żółtej sukni z wycięciem na klatce piersiowej i brzuchu. Kreacja miała również rozcięcie na wysokości uda i zwiewną pelerynę, którą Heidi Klum pochwaliła się podczas spaceru po czerwonym dywanie. Dodatek zdobiły srebrne detale z klejnotami wzdłuż ramion. Na stopach miała parę przezroczystych szpilek, przez co Heidi zwróciła jeszcze większą uwagę, ze względu na wzrost. Blond włosy miała rozpuszczone i lekko pofalowane, a prosta grzywka opadała na oczy. Całość uzupełniła para srebrnych kolczyków. Modelka prezentowała się pięknie, jednak kreacja nie była idealna. W pewnym momencie materiał na biuście osunął się i odsłonił sutek Heidi Klum. Gwiazda zdawała się nawet tego nie zauważyć. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Heidi Klum Fot. AP/ Vianney Le Caer

Heidi Klum u Eltona Johna cała na żółto niczym Wielki Ptak z "Ulicy Sezamkowej"

Modelka najwidoczniej lubi kolor żółty. Na imprezę charytatywną po Oscarach u Eltona Johna również postawiła na nieoczywistą kreację w tym odcieniu. Modelka miała na sobie długą suknię składającą się z żółtych piór. Rozłożysty dół kreacji ciągnął się po czerwonym dywanie, kiedy to modelka stawiała kroki w złotych sandałkach na obcasie. Obok tak oryginalnego stroju nie można przejść obojętnie. Gwiazda postawiła do tego na subtelny makijaż twarzy z mocno podkreślonym okiem. Jeśli chodzi o włosy, to Klum pokazała się w klasycznym wydaniu. Przyszła w wyprostowanych pasmach. Strój może kojarzyć się z postacią Wielkiego Ptaka z "Ulicy Sezamkowej".