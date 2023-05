Masakra w programie BBC. Eksplodowała głowa uczestniczki. "Czy mam halucynacje?"

Stacja BBC w sobotni wieczór miała wyemitować epizod komediowego serialu "Inside No 9". Zamiast kolejnego odcinka piątej serii produkcji, widzowie zobaczyli jednak nowy teleturniej. "3 na 3" to show prowadzone przez kontrowersyjnego komika, Lee Macka. Zasady programu wydawały się proste, jednak końcowe sceny nie współgrały z formułą familijnego formatu. Widzowie w pewnym momencie nie byli pewni, czy to, co zobaczyli na ekranie, było prawdą, czy makabrycznym żartem producentów.

Masakryczny żart w BBC. Widzowie myśleli, że głowa uczestniki teleturnieju eksplodowała

Lee Mack na wstępie wytłumaczył, że "3 na 3" to nowy teleturniej stacji BBC. W trakcie programu zobaczymy zmagania trzech drużyn, mające trzy szanse na zdobycie głównej nagrody, którą stanowi 20 tysięcy funtów. W pierwszej rundzie brała udział matka i córka. W pewnym momencie starsza z uczestniczek została zamknięta w przeszklonej kabinie. Widzowie mogli zobaczyć jej desperackie próby wydostania się z pomieszczenia. Cała scena zakończyła się jedną, wielką masakrą - głowa uczestniczki eksplodowała na oczach widzów. Lee Mack był w szoku, szybko podbiegł do realizatorów, którzy zakończyli program. Zdjęcia zobaczycie w galerii na górze strony.

Wszystko okazało się niesmacznym żartem, bowiem teleturniej "3 na 3" był częścią odcinka serialu "Inside No 9". Widzowie długo tkwili w szoku i nie rozumieli, co właśnie zobaczyli na ekranach swoich telewizorów. Refleksje na temat spektakularnego dowcipu Lee Macka pojawiły się później. Brytyjczycy podzielili się wrażeniami z oglądania nowego show. Nie wszyscy byli zachwyceni: "Zauważyłem nowy teleturniej z Lee Mackiem, którego jestem fanem, więc zostałem. Wyobrażacie sobie szok, jaki przeżyłem, gdy jej głowa eksplodowała?"; " '3 na 3' z Lee Mackiem to jedna z najbardziej surrealistycznych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Czy to komedia? Czy mam halucynacje? Czy cofnąłem się w czasie?".

Brytyjski komik wyśmiewa się z osób z wadą wymowy. Organizacja zareagowała

Lee Mack w ostatnim czasie spotkał się z ogromną krytyką ze strony organizacji skupionych wokół osób jąkających się. Komik w jednym z programów wyśmiał tę bardzo powszechną wadę wymowy. Na reakcje nie musiał czekać długo. Niemal natychmiast po emisji "Would I Lie To You?". STAMMA, czyli brytyjskie stowarzyszenie jąkających się, nazwała zachowanie Macka bezmyślnym. "To było przygnębiające widzieć Lee Macka i ekipę "Would I Lie to You" wyśmiewających jąkanie w piątkowym programie".