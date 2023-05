Książę Edynburga Edward jest najmłodszym dzieckiem królowej Elżbiety II. 59-latek w kolejce do tronu zajmuje dopiero 13. miejsce, więc od zawsze żył w cieniu swoich starszych braci. Jego żona, księżna Zofia, bardzo szybko zdobyła szacunek królowej Elżbiety II, choć podobnie jak księżna Kate, nie pochodzi ze szlacheckiej rodziny. Z pewnością żona Williama czuje od niej wsparcie, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie konflikty na królewskim dworze. Para wiedzie spokojne życie, więc nie jest też ciekawym kąskiem dla prasy. W przeciwieństwie do aktualnego króla... Karol przez perypetie w trójkącie miłosnym z Dianą i Camillą przez lata lądował na pierwszych stronach brukowców. Podobnie brat Edwarda, książę Andrzej, który pojawiał się w prasie z powodu licznych skandali, takich jak m.in. oskarżenie o wykorzystywanie seksualne 17-latki. Ostatnio w życiu Edwarda sporo się zmieniło. Książę niedawno przejął nowe obowiązki.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Książę Edward ma nowe ważne obowiązki. Przejął je po swoim ojcu księciu Filipie

Książę Edward przejął patronat nad Międzynarodową Nagrodą Księcia Edynburga, czyli programem motywacyjnym dla młodzieży, który w 1956 roku został założony przez księcia Filipa. Obecnie inicjatywa obejmuje aż 144 kraje. Programy trwają od roku do czterech lat i muszą być ukończone przed 25. rokiem życia. Obejmują m.in. wolontariat, poprawę umiejętności w dziedzinie sportu, zagraniczną wyprawę i rozwijanie umiejętności społecznych. Książę Edward pod koniec lat 90. otrzymał obietnicę od ojca, księcia Filipa, że po jego śmierci przejmie jego tytuł. Tak też się stało i w marcu król Karol III dopełnił formalności. Faktem jest, że po kompromitacji księcia Andrzeja i odejściu księcia Harry'ego z rodziny królewskiej to właśnie książę Edward zyskał wyższy status. Książę Edynburga był bardzo blisko związany z matką. Po jej śmierci opublikował bardzo poruszający list, w którym wspomniał o swoich ukochanych dzieciach, które były ulubieńcami dziadków i dzieliły z nimi wspólną pasję do koni.

Sarah Ferguson i książę Andrzej są 27 lat po rozwodzie, a nadal razem mieszkają

Odejście królowej pozostawiło niewyobrażalną pustkę w naszym życiu. Zofia i ja czerpaliśmy ogromną przyjemność z obserwowania, jak James i Louise pielęgnują pasje, które tak bardzo kochali ich dziadkowie. (...) Te wspólne chwile, te szczęśliwe wspomnienia stały się teraz niezwykle cenne dla każdego z nas. Niech Bóg błogosławi Jej Wysokość i niech jej pamięć będzie długo pielęgnowana, nawet gdy pałeczka, którą niosła przez te ostatnie 70 lat, przechodzi na następne pokolenie i na mojego brata, Karola - napisał po śmierci matki, królowej Elżbiety II.

Córka księcia Edwarda była ulubioną wnuczką księcia Filipa i królowej Elżbiety II

Książę Edward i jego żona, księżna Zofia, są także rodzicami Lady Louise, czyli Ludwiki Mountbatten-Windsor, która była ulubioną wnuczką królowej Elżbiety II i razem z babcią dzieliła pasję związaną z końmi. 19-latka jest obecnie studentką uniwersytetu w St. Andrew's. Jako dziecko trzymała się z dala od świateł reflektorów. Zadebiutowała, kiedy miała dziewięć lat i została druhną na ślubie księcia Williama i księżnej Kate. Lady Louise pojawiła się ostatnio na koncercie po koronacji króla Karola III i zachwyciła w czarnej sukience z długim dekoltem. Więcej zobaczysz tutaj.