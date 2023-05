24 maja media obiegła niezwykle smutna informacja. W wieku 83 lat zmarła ceniona piosenkarka Tina Turner. Życie gwiazdy nie było usłane różami. Jako dziecko została porzucona przez rodziców i wychowywała ją babcia, a małżeństwo z Ike'em Turnerem sprawiło, że targnęła się na własne życie. Oprócz tego w 2013 roku doznała udaru mózgu i tak zaczęła się seria jej problemów zdrowotnych. Trzy lata później dowiedziała się, że ma raka jelita grubego i poddała się chemioterapii, a przez masę skutków ubocznych spróbowała homeopatii. Jej stan zdrowia jednak się pogarszał, miała między innymi ciężką niewydolność nerek. Z tego powodu chciała poddać się eutanazji, jednak jej ówczesny mąż Erwin Bach został dawcą. Wokalistka urodziła dwójkę dzieci. Miała też adoptowanych synów.

Tina Turner urodziła w wieku 18 lat

Zanim Tina Turner wyszła za mąż za Ike'a Turnera, była związana z saksofonistą z jego zespołu. Raymond Hill wprawdzie nie skradł jej serca, jednak był prawdziwym przystojniakiem i pragnęła mieć z nim dzieci. "Nie kochałam go tak jak Harry'ego (dop. red. Taylora, pierwsza miłość Tiny). Ale dobrze wyglądał i pomyślałam, że moje dziecko będzie piękne" - mówiła wokalistka w jednym z wywiadów. Już w 1958 roku na świat przyszedł ich syn Craig Raymond. Nie chciał on jednak iść w ślady matki. Przez całe życie unikał blasku fleszy, a zawodowo został specjalistą od nieruchomości. Niestety, w lipcu 2018 roku media obiegła informacja o tym, że 59-latek popełnił samobójstwo we własnym domu w Studio City w Kalifornii. Turner w rozmowie z "CBS This Morning" powiedziała, że prawdopodobnie był on samotny, czego wcześniej nie zauważyła.

Craig Turner Facebook Craig Turner

Drugi syn Tiny Turner również pokochał muzykę

W 1962 roku Tina Turner wyszła za Ike'a Turnera, z którym już dwa lata wcześniej doczekała się syna. Ronald "Ronnie" Renelle był niezwykle muzykalnym dzieckiem. Występował na scenie z rodzicami, można go było oglądać w filmie "What's Love Got To Do With It", gdzie pojawił się u boku matki. W 2007 roku poślubił miłość swojego życia Afidę Turner, która była z nim do końca jego dni. Niestety, z początkiem grudnia 2022 roku jedna z jego bliskich osób zadzwoniła po pogotowie i poinformowała, że syn Tiny Turner przestał oddychać. Mimo próby reanimacji zmarł.

Ronald 'Ronnie' Renelle Instagram @afida_turner

Tina Turner adoptowała dzieci byłego męża

Tina Turner przez 16 lat była związana z Ike'em Turnerem. Muzyk miał łącznie szóstkę dzieci, jednak dwójka z nich znalazła szczególne miejsce w sercu piosenkarki. Adoptowała ona Ike'a Turnera Juniora oraz Michaela Turnera. Pierwszy z nich urodził się w 1958 roku i od zawsze kochał muzykę, która stała się jego sposobem na życie. W 2006 roku udało mu się nawet zdobyć Grammy za produkcję albumu "Risin' With The Blues". Ike Nie ukrywał, że Tina była dla niego jak matka. Wychowywała go od drugiego roku życia i zawsze stanowiła ogromne wsparcie. Z kolei o Michaelu nie wiadomo zbyt wiele. Trzymał się z dala od blasku fleszy i nigdy nie chciał być sławny. Pominięto go nawet w dokumencie o Tinie Turner.