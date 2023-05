Meghan Markle właśnie otrzymała nowe wyróżnienie. Żona księcia Harry'ego dostała nagrodę dla najlepszego gospodarza podcastów rozrywkowych. Miało to miejsce podczas gali Gracie Awards, przyznawanych przez Alliance for Women in Media Foundation w Stanach Zjednoczonych. Meghan została uhonorowana za swoją przełomową serię podcastów "Archetypes". Niestety, zrezygnowała z pojawienia się w Beverly Hills, aby osobiście odebrać nagrodę. Zabrała jednak głos w tej sprawie.

Meghan Markle nie wystąpiła na gali Gracie Awards. Dlaczego?

Gala Gracie Awards celebruje programy stworzone dla kobiet przez kobiety. Meghan Markle prowadzi szczere rozmowy na temat stereotypów. W jej podcaście zagościły takie gwiazdy jak Serena Williams, Mariah Carey czy Paris Hilton. Choć Meghan otrzymała nagrodę, nie pojawiła się osobiście na ceremonii. Wysłała jednak specjalne podziękowanie. Przyznała, że jest to sukces dla wszystkich członków zespołu, którzy pomagają w pracach nad podcastem "Arechetypes". Była również wdzięczna za wsparcie kobiet, z którymi miała szansę porozmawiać. Meghan nie kryła radości z wygranej. Jak donoszą zagraniczne media, powodem, dla którego żona księcia Harry'ego zrezygnowała z uczestnictwa w uroczystości, mógł być (rzekomy?) przerażający pościg, w którym niedawno uczestniczyła. Na ten temat wypowiedziała się Mayah Riaz. Jak przekazał brytyjski portal Mirror, ekspertka ds. PR twierdziła, że obecnie Meghan jest bardzo przytłoczona przez media. Stosuje zasadę "więcej znaczy mniej", przez co nie pojawia się na uroczystych galach.

Niebezpieczny pościg za Harrym i Meghan

Jakiś czas temu książę Harry wraz z żoną uczestniczyli w niebezpiecznym pościgu przez ulice Nowego Jorku. Para jechała z zawrotną prędkością, rzekomo odpędzić fotoreporterów. Meghan i Harry prowadzą życie z dala od show-biznesu, dlatego podjęli próbę ucieczki od paparazzich. Nie zmienia to faktu, że pościg mógł się zakończyć tragicznie. Świadkowie porównywali nawet sytuację do wypadku, w wyniku którego zginęła matka Harry'ego, księżna Diana. Niedawno jaw wyszły nowe fakty, przez co pojawiły się pewne nieścisłości w sprawie. Pomimo tego, para nie ukrywa, że przeżyła chwile grozy i póki co woli zrezygnować z pojawiania się na publicznych imprezach.