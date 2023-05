Od jakiegoś czasu Natalia Janoszek była zaliczana do grona najpopularniejszych i najbardziej pożądanych polskich gwiazd. Aktorka pojawiała się w śniadaniówkach, gdzie opowiadała o swoich dokonaniach w Bollywood, wydała nawet książkę na ten temat. Pojawiła się w popularnych formatach Polsatu, jak "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo" i niewątpliwie zdobyła przychylność telewidzów. To może się teraz zmienić. Krzysztof Stanowski prześledził dokonania celebrytki i stwierdził, że duża część jej biografii jest zmyślona. O kryzys wizerunkowy Natalii Janoszek spytaliśmy ekspertkę od PR-u, Martę Rodzik.

Ekspertka od PR-u o aferze z Janoszek

W rozmowie z Plotkiem Marta Rodzik stwierdziła, że świetną robotę wykonał Krzysztof Stanowski. To nie pierwszy raz, kiedy dziennikarz demaskuje działania celebrytów. Tym razem zrobił wnikliwy research na temat rzekomej, bollywoodzkiej kariery Natalii Janoszek. Marta Rodzik ma nadzieję, że Stanowski będzie kontynuował swoje działania na tym polu.

Pan Krzysztof Stanowski zrobił bardzo dobrą pracę dziennikarską i mam nadzieję, że będzie kontynuował swoje działania w odkrywaniu "nieprawdziwych gwiazd". Cieszę się, że na rynku polskim mamy takich dziennikarzy jak Kuba Wątor, Karolina Korwin-Piotrowska czy też Krzysztof Stanowski, którzy kontrolują działania show-biznesowe i influencerskie - stwierdziła Marta Rodzik w rozmowie z Plotkiem.

Marta Rodzik o Natalii Janoszek: Trudno będzie odbudować na nowo jej wizerunek

Marta Rodzik wyznała, że przypadek Natalii Janoszek pokazuje, jak łatwo można zmanipulować przekaz medialny. Zauważyła, że celebrytka konsekwentnie budowała swój wizerunek, który teraz legł w gruzach. Niewątpliwie będzie musiała zmierzyć się z kryzysem. Trudno będzie jej odbudować, to co osiągnęła do tej pory.

Historia pani Natalii Janoszek pokazuje nam, w jak łatwy sposób można manipulować informacjami w mediach. Myślę, że teraz będzie trudno odbudować na nowo jej wizerunek, który przez te sześć lat sobie zbudowała. Uważam, że świetnie pasuje do całej sytuacji przysłowie "Kłamstwa i złamane przysięgi to broń w rękach twoich wrogów" - dodała Marta Rodzik w rozmowie z Plotkiem.

Jak na razie Natalia Janoszek nie zabrała głosu w sprawie i nie odniosła się do ustaleń Krzysztofa Stanowskiego. Ograniczyła za to możliwość dodawania komentarzy na profilu na Instagramie.