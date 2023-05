Viki Gabor podchodzi do egzaminu ósmoklasisty i w środę zdawała egzamin, o którym sama mówiła, że obawia się go najbardziej. Chodzi naturalnie o postrach uczniów, koszmarną matematykę. Wokalistka na egzamin pojechała z samego rana, o czym mówiła z samochodu.

Zobacz wideo Viki Gabor o Opolu i egzaminie ósmoklasisty. Mówi, dlaczego nie uczy się z innymi

Viki Gabor zdaje egzamin ósmoklasisty. "Nie chce mi się"

Viki Gabor w tym roku kończy szkołę podstawową. Najpierw jednak musi zdać egzaminy ósmoklasisty, które trwają od wtorku. Wokalistka ma już za sobą język polski. Przyszedł czas na królową nauk, czyli matematykę. Na kilka dni przed rozpoczęciem egzaminów Viki wspominała, że to właśnie ten przedmiot uważa za najtrudniejszy - w kontraście do angielskiego, który będzie zdawała w czwartek. Matematyka to zmora wielu uczniów, nie dziwi więc, że i ta konkretna nastolatka się jej obawia. Viki Gabor na egzamin pojechała z samego rana. Z samochodu relacjonowała, że jest mocno zmęczona i nie ma siły:

Dzisiaj jest drugi dzień i matematyka, ja przed chwilą dosłownie wstałam. I am very tired (jestem bardzo zmęczona - przyp. red.). Nie chce mi się, ale damy radę. No i mam nadzieję, że będzie łatwo! - mówiła na nagraniu InstaStory.

Viki Gabor Fot. Viki Gabor / Instagram

Viki Gabor w niecodziennej fryzurze na egzaminie

Ubrana w białą koszulę, z doklejonymi rzęsami i zrobionymi paznokciami Viki pojechała zdawać. Uwagę zwracała także jej fryzura. Niestety pierwsze reakcje na egzamin, jakie możemy znaleźć w sieci, nie napawają optymizmem. W najświeższych wpisach uczniów na Twitterze wybija się wątek "matematyki trudniejszej od matury". Być może niebawem dowiemy się, jak poszło wokalistce. W następnym roku rozpoczyna liceum, ale będzie to nauczanie indywidualne. Jak przyznała w rozmowie z Plotkiem, ta forma jest wygodniejsza nie tylko dla niej, ale i dla rówieśników: Każdy by się na mnie patrzył, nie czułabym się komfortowo. Na tym etapie indywidualny tok nauczania to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o mnie - mówiła.

Viki Gabor nie jest jedyną znaną nastolatką, która w tym tygodniu podchodzi do egzaminu. Prócz niej naukę w ósmej klasie kończą m.in. córka Agaty i Piotra Rubików, syn Klaudii el Dursi i córka Tomasza Oświęcińskiego. Wszystkim zdającym w tym roku życzymy tradycyjnie połamania pióra!