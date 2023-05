Tom Hanks i jego żona, Rita Wilson, wzięli udział w premierze filmu "Asteroid City" podczas trwającego właśnie Festiwalu Filmowego w Cannes. Do sieci trafiły zdjęcia, na których aktor wygląda na wyjątkowo zdenerwowanego, kiedy rozmawiał z jednym z pracowników. Faktycznie krzyczał na niego?

Tom Hanks nakrzyczał na obsługę Festiwalu?

"Asteroid City" to najnowsza komedia Wesa Andersona, której premiera odbyła się właśnie podczas 76. edycji festiwalu w Cannes. Z tej okazji gwiazdy produkcji pojawiły się na czerwonym dywanie. Wśród nich był Tom Hanks oraz jego żona Rita Wilson, którzy oboje grają w filmie. W pewnym momencie do pary podszedł mężczyzna, a humor małżeństwa od razu się popsuł.

Cannes 2023 - pokaz filmu Asteroid City ANTONIN THUILLIER / ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Mężczyzna zaczął gestykulować, co nie spodobało się aktorom. Na twarzy Rity Wilson pojawił się od razu grymas. Kobieta zaczęła również wskazywać na coś palcem. W pewnym momencie Tom Hanks zaczął wymachiwać agresywnie ręką. Po całej sytuacji małżeństwo wróciło do spaceru po czerwonym dywanie i pozowania do zdjęć. Dziennikarze zaczęli domagać się wyjaśnień od pary.

Rita Wilson twierdzi, że cała sytuacja to było nieporozumienie

Lorraine Kelly, szkocka prezenterka, w swoim programie "Lorraine" poruszyła kwestię zdarzenia na Festiwalu w Cannes. Zapytała swojego korespondenta, Tylera Westa, o jego zdanie na temat tej sytuacji. "Nie wierzcie we wszystko, co widzicie na zdjęciach" - powiedział mężczyzna. Kiedy zapytano go, czy faktycznie Hanks krzyczał na tego pracownika, odpowiedział: "Czy tak było? Spójrzcie na jego uśmiech. Nie sądzę! Chodził po czerwonym dywanie, a to zdjęcie pokazuje, że po prostu chciało mu się sikać! Chce wiedzieć, gdzie jest toaleta". Prezenterka dopytała jeszcze: "Czyli po prostu pytał go o drogę?".

Również żona aktora, Rita Wilson, potwierdziła, że cała sytuacja była nieporozumieniem, rozdmuchanym przez media. Na swoim koncie na Instagramie wyjaśniła, co dokładnie mówili do pracownika obsługi: "Nie słyszę cię. Ludzie krzyczą. Co mówiłeś? Gdzie powinniśmy iść?". Dodała również swój komentarz: "Ale to nie sprzedaje się w mediach. Niezła próba! Bawiliśmy się świetnie. Lećcie do kin obejrzeć 'Asteroid City'".

Rita Wilson wyjaśnia sytuację fot. screen instagram/ritawilson

Jak prezentował się Tom Hanks z żoną na czerwonym dywanie w Cannes?

W Cannes para aktorów prezentowała się bardzo szykownie. Tom Hanks na czerwonym dywanie pojawił się w idealnie skrojonym smokingu i dobranej do niego muszce. Natomiast jego żona, Rita Wilson, zaprezentowała się w eleganckiej czarnej sukience bogato zdobionej cyrkoniami. Wyglądało na to, że oboje przez cały czas pozostawali w dobrym humorze, niezależnie od tamtego zdarzenia. Chętnie pozowali do zdjęć.