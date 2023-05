Książę Harry ma na swoim koncie nieliczne poważne i kilka mniej poważnych związków. Cressida Bonas i Chelsy Davy były przez brytyjską prasę długo typowane na jego żonę. Rozstania z każdą z nich książę mocno przeżył. Po Chelsy pocieszyła go niejaka Florence Brudnell-Bruce.

Kim jest była dziewczyna księcia Harry'ego, Florence Brudnell-Bruce?

Chelsy Davy i książę Harry rozstali się w 2010 roku. Powody zerwania były dla księcia bardzo smutne - problem w związku nie leżał w nim, ale w jego rodzinie - a także w brytyjskich tabloidach, które śledziły każdy krok nie tylko jego, ale i jego dziewczyny. Dopóki spotykali się w RPA, cieszyli się spokojem. Jednak kiedy tylko jako para wylądowali na Wyspach, ich wolność się skończyła. Chelsy była przez całą dobę śledzona krok w krok przez paparazzi, a Harry praktycznie nic z tym nie mógł zrobić. Ostatecznie spytał wprost, czy jego ukochana takie życie ma zamiar zaakceptować. W wyniku udzielonej odpowiedzi doszło do rozstania, co książę bardzo ciężko przeżył. Kiedy Chelsy przyszła jako gość na ślub księcia Williama i księżnej Kate rok po rozstaniu, rozsypał się:

Spotkanie z Chels na weselu Willy'ego okazało się trudne. Nadal nosiłem w sobie mnóstwo uczuć: jedne próbowałem stłumić, istnienia innych nawet nie podejrzewałem. Ponadto dziwnie było patrzeć, jak rozmaici wygłodniali kolesie łażą za nią, osaczają ją, namawiają, żeby z nimi zatańczyła - pisał Harry w autobiografii "Ten drugi".

Znajomi przekonali go, że w jego trudnym przypadku mogłaby zadziałać stara zasada "klin klinem". Umawiali go na randki, aż w końcu w czasie jednej z nich poznał Florence, pieszczotliwie nazywaną Flea. To ona na jakiś czas ukoiła ból księcia:

Zastanawiałem się: czy ona jest tą jedyną? Owszem, mieliśmy tak dobrą chemię, że zadałem sobie to pytanie. (...) Kilka następnych tygodni było absolutną sielanką. Często się spotykaliśmy, dobrze się bawiliśmy, nikt o nas nie wiedział. Dałem się omamić nadziei - pisze książę.

Ich związek zakończyli ponownie paparazzi. Dziewczyna dzwoniła do Harry'ego z płaczem, że fotoreporterzy koczują pod jej domem i jeżdżą za nią wszędzie. W końcu po dwóch miesiącach związku powiedziała, że dłużej już nie da rady. Harry nie wspomina w autobiografii, kim konkretnie była wówczas Florence. Tymczasem Flea zarabiała w modelingu, reklamując głównie bieliznę, ale nie tylko - miała umowy podpisane np. z Adidasem. Jedną z reklam z jej udziałem możecie zobaczyć poniżej:

Czym zajmuje się dzisiaj i jak wygląda? Rzuciła modeling. Florence jest artystką i projektantką, wyrabia ceramikę, prowadzi też kursy dla zainteresowanych tą dziedziną sztuki. Tak jak Cressida Bonas i Chelsy Davy jest piękną blondynką. Na zdjęciach z jej ślubu sprzed dziesięciu lat próżno szukać księcia Harry'ego. Aktualne zdjęcia Florence Brudnell-Bruce znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Cytaty pochodzą z książki "Ten drugi", wyd. Marginesy 2023, przeł. M. Biedrzycki, A. Dzierzgowska, J. Dzierzgowski, M. Gądek, A. Wyszogrodzka-Gaik.