Książę Andrzej i Sarah Ferguson rozwiedli się w 1996 roku. Mimo tego para nadal mieszka razem w Royal Lodge w Windsorze i łączy ich niezwykle bliska relacja. Ta idylla może się jednak wkrótce skończyć, bo król Karol III planuje uporządkować kwestię królewskich posiadłości. Syn królowej Elżbiety II, Andrzej, został w 2021 roku oskarżony przez Virginię Giuffre o wykorzystywanie seksualne. Do przestępstwa miało dojść, kiedy dziewczyna była zaledwie 17-latką. W sprawę zamieszany był także Jeffrey Epstein, który wykorzystywał seksualnie nieletnie dziewczyny i "wypożyczał" je swoim wysoko postawionym kolegom. Książę Andrzej nie przyznał się do winy, ale w porozumieniu z królową został pozbawiony tytułów, aby bronił się w sprawie jako zwykły obywatel. Bardzo szybko stał się czarną owcą rodziny i zepchnięto go na margines. Mimo tego to właśnie Sarah Ferguson wiernie stała u jego boku i przez ostatnie miesiące zaciekle go broniła. Co łączy ich 27 lat po rozwodzie? Księżna Yorku otwarcie mówi, że Andrzej to miłość jej życia.

Sarah Ferguson zaciekle broni męża. Para jest już 27 lat po rozwodzie, a nadal łączy ich bardzo bliska relacja

Książę Andrzej wiecznie zajęty służbą i oficjalnymi obowiązkami w domu był tylko gościem i w ciągu roku spędzał z rodziną od 40 do 50 dni. Pozostawiona sama sobie Fergie, jak nazywają ją poddani, znalazła pocieszenie w ramionach doradcy finansowego, Johna Bryana. Parę przyłapano w 1992 roku. Brukową prasę obiegło zdjęcie Bryana w towarzystwie księżnej Yorku. Na ujęciu widać, jak mężczyzna ssie jej palec u nogi. Tego występku nigdy nie wybaczył swojej synowej książę Filip i mówiono, że nie był w stanie nawet przebywać z nią w tym samym pomieszczeniu.

Kiedy na jaw wyszła sprawa Jeffreya Epsteina, Fergie twierdziła, że książę Andrzej padł jedynie ofiarą tej sytuacji. Jak donosi dailymail.co.uk, żona księcia Andrzeja mówiła w jednym z włoskich programów typu talk-show, że wspiera swojego męża w stu procentach, a dzień ich ślubu był najszczęśliwszym dniem jej życia. Podkreśliła, że są "najszczęśliwszą rozwiedzioną parą, jaką znają" i dopiero teraz spędzają ze sobą więcej czasu, niż kiedy tkwili w małżeństwie. Mało tego, wyjeżdżają nawet razem na wakacje ze swoimi córkami Beatrice i Eugenie i dbają o, to aby budować silne relacje rodzinne. Trudno się dziwić, że powstają plotki, że para może jeszcze kiedyś stanie na ślubnym kobiercu, ale jak donosi były pracownik posiadłości, w której mieszkają, między nimi nie ma już namiętności, a jedynie głęboka przyjaźń. W rezydencji w Windsorze śpią w oddzielnych sypialniach. Autorzy zajmujący się rodziną królewską uważają, że tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, co teraz łączy tę dwójkę. Co ciekawe, Sarah nie tylko wiernie trwa u boku swojego byłego męża, ale nawet zaciekle go broni przed światem. A on właśnie na jej wsparcie może liczyć, kiedy cały świat się od niego odwrócił.

Tak mamy rozwód, ale nie jesteśmy sobie obcymi ludźmi. Mamy razem dwie córki i zawsze będziemy tworzyć rodzinę, która się wspiera. To właśnie rodzina jest w życiu wszystkim. Jestem dumna z tego, co razem dokonaliśmy, wychowując nasze dzieci i pozostając w silnych relacjach pomimo przeszkód. W budowaniu takiej więzi najważniejsza jest komunikacja, kompromis i współczucie - podkreśliła Sarah Ferguson w jednym z wywiadów.

Po śmierci królowej Elżbiety II pod opiekę księcia Andrzeja trafiły ukochane psy monarchini, Muick i Sandy. Oczywiście mieszkają z nim w tej samej posiadłości co Fergie, więc ona także opiekuje się pupilami królowej. W jednym z wywiadów księżna Yorku wyznała, że na krótko przed śmiercią matka księcia Andrzeja powiedziała jej, że cieszy się z tego, że książę w tak trudnym okresie swojego życia ma kogoś u swego boku. Sarah Ferguson podkreśliła, że to właśnie dzięki tej trosce mogły się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć.