Lara Gessler jest córką Magdy Gessler i Piotra Gesslera. Jej rodzice rozstali się, gdy miała osiem lat. Nigdy nie ukrywała, że wtedy jej świat się zawalił i musiała na nowo odbudowywać poczucie bezpieczeństwa. To restauratorka odeszła od męża, nie było jednak kłótni. Uczucie wygasało powoli. Lara zamieszkała z ojcem w jego niewielkim mieszkaniu. Ojciec otaczał ją miłością, Gessler zawsze podkreślała, że łączyła ich wyjątkowa więź. Piotr Gessler odszedł w 2021 roku, a jego śmierć mocno poruszyła córkę.

Lara Gessler o relacjach z macochą. Nie była akceptowana

Były mąż Magdy Gessler ułożył sobie życie uczuciowe. Związał się z inną kobietą. Lara Gessler nie miała z nią łatwo, o czym opowiedziała w rozmowie z Kasią Gargol i Hanną Jewsiewicką. Nowa partnerka Gesslera nie tolerowała jego córki, Lara nie czuła się akceptowana. "Byłam workiem do bicia, bo w ich relacji narastała frustracja" - przyznała. Kobieta miała być dla niej nieprzyjemna i kierować w jej stronę obraźliwe słowa.

Najważniejsze jest to, żeby nie wchodzić w żadnego rodzaju konkurencję. To jest różny rodzaj miłości. Uniwersalne jest to, że na każdą relację potrzebny jest czas. Trzeba pozwolić ojcu mieć czas z córką. Wtedy córka nie będzie miała problemu, że ojciec też ma czas sam na sam ze swoją kobietą. Jeśli nie ma deficytów, to nie ma pretensji"- powiedziała Gessler w podcaście

Lara Gessler zmieniła imię. "Moi rodzice nie mogli zarejestrować"

Partnerka Piotra Gesslera wyżywała się na jego córce. Padały nieprzyjemne słowa

Lara mimo wszystko starała się zrozumieć, dlaczego ukochana taty nie przepadała za nią. Jednym z powodów było to, że nie mogła mieć dziecka, choć bardzo tego chciała. Jak wyznała Gessler, tak zdecydował partner. "Pamiętam, jak przekroczyła 30. rok życia i jak się zamknęła w łazience i płakała, bo pewnie chciała mieć dzieci. Mój tata miał już dwójkę, więc on w ogóle w to tacierzyństwo dalsze nie chciał iść. Nie wiem, jakie były rozmowy między nimi i ustalenia, ale efekt był taki, że byli 14 lat razem, nie mając dziecka" - tłumaczyła Lara Gessler. Rosnąca frustracja sprawiała, że kobieta była zazdrosna o dziewczynę. Raz miała wręcz rzucić niezbyt przyjemnym tekstem, gdy ta zajęła jej miejsce:

Widzę, że nawet tu zajęłaś moje miejsce. Może jeszcze zaczniesz z nim sypiać? - zwróciła się do pasierbicy

Nastolatka starała się zdobyć sympatię partnerki Piotra Gesslera. Pisała do niej listy, zostawiała je na poduszce. Zależało jej, by zaakceptowała to, jaka więź łączy ją z ojcem. Niestety tych relacji nie udało się poukładać. Znany restaurator zmarł w nocy z 26 na 27 sierpnia 2021 roku. Powodem śmierci były powikłania pooperacyjne.

