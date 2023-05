Księżna Kate sumiennie wywiązuje się z królewskich obowiązków. Liczne imprezy ciągną się niekiedy po kilka godzin, ona zaś w tym czasie musi prezentować się nienagannie. To nie lada wyzwanie w butach na obcasie. Na szczęście Kate ma nie tylko dostęp do specjalistów najwyższej klasy, którzy dbają o jej idealny wygląd, ale również dysponuje kilkoma trickami, które pomagają jej przetrwać długie godziny w niekiedy bardzo niewygodnych szpilkach.

Sposób księżnej Kate na wygodne buty na obcasie

Księżna Kate to mistrzyni różnych "sprytnych myków", dzięki którym łatwiej jest jej prezentować się perfekcyjnie w każdej chwili. Na temat włosów napisano już sporo (wiedzieliście, że wystarczy jeden gadżet, żeby kok wyglądał po królewsku?), jednak jeśli buty będą niewygodne, nawet najpiękniejsza fryzura nie uratuje sytuacji.

W tym przypadku księżna dysponuje nie jednym, a dwoma trickami. Dzięki nim jest jej nie tylko wygodnie, ale również nadal wygląda stylowo. Podstawa to odpowiednie rajstopy. Na rynku dostępne są takie ze specjalnymi silikonowymi paskami, które się nie ślizgają na stopie, dzięki czemu noga zachowuje w bucie o wiele lepszą przyczepność. Sposób ten zdradziło jedno zdjęcie w 2011 roku, kiedy jedna z rajstop przesunęła się na stopie. Zbliżenie zobaczycie na poniższym nagraniu na TikToku:

Drugi sposób, który wykorzystuje księżna, to specjalne wkładki do butów. Kate ma dostęp oczywiście do tych "najlepszych" - skórzanych, ręcznie robionych na wymiar. Są nietanie, ale w cenie całkowicie osiągalnej dla zwykłego śmiertelnika (para kosztuje pomiędzy 18 a 23 funtami), ponieważ jednak Kate rzadko widujemy w tych samych parach butów po kilka razy, żona księcia Williama robi zakupy hurtowo, po kilkanaście sztuk. Jej sekret zdradziła w "Vanity Fair" królewska korespondentka i autorka licznych książek o brytyjskiej rodzinie królewskiej, Katie Nicholl.

Księżna Kate nie bez powodu wybiera buty na wysokim obcasie. Jest to dla niej nie tylko wymóg etykiety - często nosi jeszcze nieco wyższy obcas, niż założyłaby królowa Elżbieta II. Ten rodzaj obuwia sprawia, że i tak wysoka księżna (175 cm) staje się jeszcze wyższa - daje to efekt górowania nad "poddanymi", często jest wyższa od zgromadzonych w pomieszczeniu mężczyzn. Dzięki temu wydaje się ważniejsza od innych, jej wyprostowana postawa przekłada się na to, że jest uważniej słuchana. Ten prosty sposób daje ogromny efekt - również psychologiczny.