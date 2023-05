Historia brzmi jak z filmu, a wydarzyła się naprawdę. Wszystko działo się kilka lat temu. Anthony w liceum zmagał się z nadwagą. Z tego powodu był wyśmiewany w szkole. To go nie powstrzymało, aby zaprosić jedną z popularnych dziewczyn na bal. Starania chłopaka nie zostały jednak docenione, koleżanka go wyśmiała. Właśnie wtedy postanowił zmienić życie. Opłaciło się.

REKLAMA

Zobacz wideo "Top Model". Metamorfoza zdobywczyni złotego biletu

Chłopak zaprosił dziewczynę na bal. Wyśmiała go

Anthony w szkole średniej podkochiwał się w Molly. Chłopak postanowił zaprosić obiekt westchnień na zbliżający się bal. Wynajął białą limuzynę, którą podjechał pod szkołę i zapytał się dziewczyny, czy będzie mu towarzyszyć na potańcówce. Molly razem z koleżankami wyśmiała Anthony'ego, który zmagał się z nadwagą. To zdarzenie było dla chłopaka jak kubeł zimnej wody. Postanowił zmienić życie. Zaczął od pracy nad sylwetką.

Anthony sporo schudł. Była sympatia odezwała się do niego

Metamorfoza zajęła chłopakowi około pięciu lat. Anthony sporo schudł, a także skupił się na wyrzeźbieniu ciała. Zauważyła to Molly, która postanowiła odezwać się do chłopaka. W wiadomości przeprosiła Anthony'ego za to, że wyśmiewała go za wagę. Zaprosiła też go na kolację, aby mu to wynagrodzić. Dodała, że uważa, że jest przystojny. Chłopak postanowił, że to będzie idealny moment na zemstę. Umówił się z dziewczyną, a następnie ją wystawił. TikTok pełen jest nieprawdopodobnych filmików jak ten.

Usłyszała, że wysportowany mąż jest z nią tylko dla pieniędzy. Dosadnie odpowiedziała

Mężczyzna poślubił dwie siostry bliźniaczki podczas jednej ceremonii

Pinky i Rinky to identyczne bliźniaczki z Indii. Siostry są tak zżyte, że postanowiły wyjść za mąż za tego samego mężczyznę. Cała trójka zorganizowała wspaniałą ceremonię, a nagraniami z tego wydarzenia podzielili się w sieci. Wszystko byłoby jak w bajce, gdyby nie nagła interwencja policji. Lokalne władze wszczęły śledztwo przeciwko panu młodemu, twierdząc, że tego typu małżeństwo jest niezgodne z prawem. Mężczyzna nie może mieć więcej niż jedną żonę. Teraz za sakramentalne "tak" grozi mu kara grzywny i do siedmiu lat pozbawienia wolności.