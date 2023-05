Właśnie rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. 23 maja uczniowie zdawali język polski. Popularne gwiazdy show-biznesu także przeżywały ten dzień ze swoimi pociechami. Agata Rubik dopingowała 14-letniej córce Helenie. Dziewczyna chodziła do elitarnej szkoły The British School Warsaw i ostatni rok zakończyła ze średnią 5.9. Już wkrótce rodzina Rubików przeprowadzi się do USA i Helena będzie kontynuować edukację w amerykańskiej szkole. Tomasz Oświeciński, znany z filmów Patryka Vegi, odprowadził na egzamin córkę Maję, która jakiś czas temu zaczęła edukację domową. "Mojej Majci życzę powodzenia i połamania pióra" - napisał na Instagramie. Mamą 14-latka jest także prowadząca "Hotel Paradise" modelka Klaudia El Dursi. Zestresowana odprowadziła syna pod szkołę, a po egzaminie zdradziła, jak mu poszło.

Klaudia El Dursi odprowadziła syna na egzamin ósmoklasisty. "Czy tylko ja się bardziej stresuję, niż moje dziecko?"

Klaudia El Dursi bardzo wcześnie została mamą. "Mając 19 lat, urodziłam synka i choć zawsze chciałam być młodą mamą, bywało różnie. Teraz jesteś moim przyjacielem, wsparciem i motywacją. Moją miłością. Dla ciebie chcę być lepszą wersją siebie. Dziękuję, synku" - napisała w dniu urodzin chłopca na Instagramie. Podekscytowana celebrytka zaprowadziła 14-letniego Dawida pod szkołę i wyznała, że stresuje się dużo bardziej od niego. "Czy tylko ja się bardziej stresuję, niż moje dziecko? Ale może to i lepiej... Zabawne jest to, że dziwię się, że Dawid zawsze na takim luzie, czasem mam do niego o to pretensje, a przecież to kopia mnie. Całe życie przez różowe okulary!" - napisała na Instagramie. Po egzaminie z języka polskiego podekscytowana modelka oznajmiła, że tegoroczne tematy bardzo podpasowały jej synowi i wygląda na to, że dobrze mu poszło.

To się nazywa energia przyciągania! Mamy to! Była "Balladyna". Dawid zadowolony. Jeszcze tylko jutrzejsza matematyka i z górki - napisała na Instagramie podekscytowana El Dursi.

Klaudia el Dursi odprowadziła syna na egzamin ósmoklasisty fot. instagram.com/klaudia_el_dursi

