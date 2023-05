Nie ma co ukrywać, że każdy chciałby na zawsze pozostawić swój młody wygląd i zachować nienaganną sylwetkę. Presja związana z życiem na świeczniku jeszcze dodatkowo to potęguje. Gwiazdy chcą zachować młodość jak najdłużej, w końcu pracują wizerunkiem. Niektóre jednak wolą zachować swoje tajemnice dla siebie, ale fani dawno ich przejrzeli i potrafią zauważyć, które z nich poszły pod skalpel.

Meg Ryan

Tę amerykańską aktorkę kojarzą wszyscy z jej kultowych ról w komediach romantycznych, takich jak "Bezsenność w Seattle" czy "Kiedy Harry poznał Sally". Meg Ryan zawsze bardzo dosadnie podkreśla, że nigdy nie podejmowała się żadnej operacji plastycznej. Podczas jednego z wywiadów w 2015 roku powiedziała portalowi Net-A-Porter: "Istnieją ważniejsze tematy do rozmów niż to, jak wyglądają i jak starzeją się kobiety. Kocham swój wiek i kocham swoje obecne życie. Kocham osobę, jaką się stałam. W dzisiejszym świecie jest wiele nienawiści, a ludziom bardzo łatwo osądzać".

Jednak kiedy ostatnio pojawiła się na premierze filmu dokumentalnego Michaela J. Foxa "Still", wywołała niemałe zaskoczenie. Zwłaszcza że gwiazda przez jakiś czas nie pojawiała się publicznie. Wszyscy zwrócili uwagę na jej twarz, która była nienaturalnie wygładzona, pozbawiona zmarszczek. Miała również o wiele pełniejsze usta. Jeden z polskich użytkowników Twittera napisał, porównując zdjęcia Meg Ryan z przeszłości z obecnymi: "Kiedy operacje plastyczne wejdą za mocno".

Kendall Jenner

Kardashianka to kolejna celebrytka, która zapiera się rękami i nogami, że nigdy nie "poprawiała" urody na stole chirurgicznym. 27-latka całe życie dorastała w świetle reflektorów, dorastała praktycznie na oczach widzów. W rodzinnym reality show pojawiła się, mając zaledwie 11 lat. Wielu z nas więc bardzo dobrze pamięta, jak wyglądała w tym czasie. Fani zwrócili uwagę na zmieniający się kształt nosa modelki.

Kendall Jenner jednak cały czas zaprzecza, że poddawała się jakimkolwiek operacjom plastycznym. W 2017 roku napisała w poście na blogu: "To jest takie wyczerpujące. Dlaczego jako modelka miałabym zmieniać swoją twarz? To wszystko nie ma sensu" - narzekała. Plotki nasiliły się, kiedy w 2021 roku celebrytka została przyłapana... pod gabinetem chirurga plastycznego Jasona B. Diamonda. Sfotografowano ją w białej masce kolagenowej i okularach na oczach.

Inny ceniony specjalista z zakresu medycyny estetycznej, dr. Daniel Barret, w wywiadzie dla "The Sun" wyznał, że modelka mogła poddać się operacji "zeszlifowania" czubka nosa. Taki zabieg ma na celu zmianę jego kształtu, aby nos wyglądał na mniejszy. Lekarz uważa również, że Jenner mogła powiększyć policzki, aby były bardziej zaokrąglone. "Na pewno są tu jakieś wypełniacze" - powiedział.

Jocelyn Wildenstein

Ze względu na zmieniający się wygląd twarzy zyskała przydomek "kobieta kot". Nadal jednak twierdzi, że jest to naturalne, a ona sama nigdy nie poddała się operacjom plastycznym. Zarzeka tym samym, że plotkom winne są media, które notorycznie retuszują jej zdjęcia. W ramach tego pokazała na Instagramie zdjęcie z przeszłości, w którym napisała: "Przestańcie spekulować na temat mojego wyglądu!". Po jakimś czasie usunęła jednak ten opis, zostawiając tylko informację o tym, gdzie wykonano zdjęcie. Zniknęły również komentarze.

Na temat swoich rzekomych operacji plastycznych Jocelyn Wildenstein wypowiedziała się również w 2018 roku, w wywiadzie dla DailyMailTV. Zapytana o to, czy korzystała z usług medycyny estetycznej, odparła: "Nie, zwłaszcza gdy patrzymy na moje zdjęcia. Myślę, że byłam może wtedy piękniejsza, ale wciąż znajdziesz u mnie te same oczy, wysokie kości policzkowe, jak na starych zdjęciach" - twierdziła. Również jej narzeczony, Lloyd Klein, zaprzeczył tym plotkom: "Nie rozumiem tego, co media mówią o niej, bo ona zawsze wyglądała tak samo" - zaparł się. "Nigdy naprawdę nic nie zrobiła, aby zmienić swoją twarz" - dodał.

Jocelyn Wildenstein fot. instagram/jocelynwildenstein

Megan Fox

Wygląd tej aktorki już od kilku lat wzbudza kontrowersje wśród fanów. Za każdym razem kiedy pojawia się na czerwonym dywanie, to wszyscy zaczynają spekulować... co tym razem zrobiła z twarzą. Przez cały czas gwiazda jednak zaprzecza tym plotkom, trzymając się cały czas tego, że to jej naturalny wygląd.

W 2011 roku jako dowód zamieściła na profilu w mediach społecznościowych zdjęcia, jak marszczy czoło. "Tego nie da się zrobić po operacjach plastycznych" - tłumaczyła. Może wówczas tak było. Jednak jej wyjaśnienia przestały mieć znaczenie, kiedy w ubiegłym roku Megan Fox została przyłapana jak nocą opuszcza klinikę chirurgii plastycznej Diamond Face Institute w Beverly Hills.