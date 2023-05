Agata Rubik zdradziła niedawno, że wraz z rodziną planują przeprowadzkę do USA. Początkowo fani myśleli, że to tylko żarty, bo ta zaskakująca informacja pojawiła się w sieci w prima aprillis. Ostatecznie okazało się, że para planowała to już od dawna. "Piotr o tym marzył całe życie, a realizacja marzeń zaczęła się ponad rok temu" - poinformowała modelka. Rubikowie już znaleźli szkołę dla najstarszej córki. 14-letnia Helena do tej pory uczyła się w elitarnej The British School Warsaw. Ubiegły rok skończyła ze średnią 5,9. Dzięki perfekcyjnej znajomości angielskiego bez problemu dostała się do jednej z publicznych szkół w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam będzie kontynuować edukację. Jeszcze w Polsce 23 maja Helena wraz z innymi ósmoklasistami sprawdziła swoją wiedzę podczas egzaminu. Dumna Agata Rubik pokazała zdjęcie z córką tuż przed przystąpieniem do egzaminu.

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Agaty i Piotra Rubików śpiewa i tańczy

Agata Rubik odprawiła córkę na egzamin ósmoklasisty. "Zdenerwowana, ale gotowa"

Helena Rubik właśnie skończyła 14 lat. Córka Agaty i Piotra Rubików już stawia pierwsze kroki w sieci i razem z mamą występuje w kampaniach strojów do ćwiczeń popularnej marki. Już nie raz pokazała, że po mamie odziedziczyła urodę, a po tacie poczucie rytmu. Córka dyrygenta jest też wzorową uczennicą i niedługo zacznie edukację w prestiżowej szkole w USA. Tymczasem Helena musiała jeszcze zmierzyć się z testem wiedzy z języka polskiego. 23 maja wraz z innymi ósmoklasistami zdawała egzamin. Jeszcze przed wyjściem córki na ten ważny dzień Agata Rubik życzyła powodzenia wszystkim ósmoklasistom. W komentarzach od razu odezwali się rodzice, którzy równie emocjonująco przeżywają ten stresujący dzień. "Drodzy rodzice, przez najbliższe trzy dni wznosimy toasty melisą", "Moja córka też ma dzisiaj egzamin. Trzymam kciuki za wszystkich", "Mamy to samo" - czytamy w komentarzach.

Tomasz Oświęciński wyprawił córkę na egzamin ósmoklasisty. "Życzę połamania pióra"

Powodzenia ósmoklasiści! Helena nieco zdenerwowana, ale gotowa - napisała Agata Rubik na Instagramie.

Piotr Rubik w "Dzień dobry TVN". Podpadł widzom za traktowanie żony. "Zachowuje się jak dziecko"

Piotr i Agata Rubikowie wystąpili ostatnio w "Dzień dobry TVN". Małżeństwo opowiedziało o wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Widzom bardzo nie spodobało się zachowanie dyrygenta, który praktycznie nie dał swojej żonie dojść do głosu. "Panie Piotrze, milej słucha się pana żony. Pan przy każdej rozmowie, notorycznie pani Agacie przerywa. To bardzo przykre", "Ale on ją przekrzykuje", "Zachowuje się jak dziecko!" - napisano w mediach społecznościowych stacji TVN. Para motywowała swoją przeprowadzkę możliwością rozwoju. "To nie jest zamiana Polski na Amerykę, to jest wzbogacenie naszego życia, wzbogacenie pracy artystycznej. Skoro się nagle wszystko tak ułożyło, że możemy spróbować, możemy tam pojechać i spróbować swoich sił, uznaliśmy: Czemu nie?" - mówił Rubik w programie. Więcej przeczytasz tutaj.