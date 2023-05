Joanna Opozda to ceniona aktorka, która znana jest z takich produkcji jak "Pierwsza miłość", "Brigitte Bardot cudowna", "Planeta Singli" czy "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Prywatnie spełnia się jako mama rocznego Vincenta, co możemy zaobserwować na jej Instagramie. Opozda właśnie urządziła ogród, gdzie wypoczywa z synem. Jest bardzo zadowolona z warunków, jakie zapewniła swojemu dziecku. Zobaczcie, jak wygląda nowa przestrzeń do relaksu Opozdy.

Joanna Opozda wypoczywa z Vincentem w ogrodzie. Przed nimi wspaniałe lato

Aktorka w przerwie od obowiązków zawodowych koncentruje się na rodzinie. Pokazuje w sieci wspólne spacery z Vincentem, a teraz pochwaliła się urządzonym ogrodem. W poście na Instagramie oznajmiła: "Jak cudownie jest mieć swój kawałek zieleni. Nawet nie wiecie, jak się cieszę ze swojego ogródka, w przyszłości chciałabym mieć dużo kwiatów, swoich warzyw i owoców. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale dam radę". Widzimy, że na jej nowej przestrzeni do relaksu jest dużo miejsca do siedzenia. Opozda umieściła na wejściu do ogródka kanapę, ławkę i przeszklony stół. Nieco dalej znajduje się podwieszany fotel w kolorze szarym.

Screen z IG Joanna Opozda https://www.instagram.com/asiaopozda/

"Vincent jest również zachwycony" - powiedziała Opozda prezentując ogród na InstaStories. Razem z synem bujała się wówczas na podwieszanym fotelu. Widać, że byli bardzo zadowoleni. Na pozostałych kadrach z ogrodu można zauważyć nowoczesnego grilla. Taka zielona przestrzeń jest idealna do wspólnego biesiadowania w słoneczne popołudnia przy grillowanych przekąskach. Być może wkrótce Opozda pokaże nam więcej ujęć z jej nowej przestrzeni.

Aktorka została zaproszona na bal charytatywny organizowany przez braci Collins. Założyła białą suknię wieczorową, która mogłaby być dobrą stylizacją na ślub. Do tego Opozda założyła białą marynarkę. Ten strój był szeroko komentowany w sieci. Elementem kreacji, który najbardziej zwracał na siebie uwagę była kokarda na górze sukienki. Do tego aktorka założyła sandałki na szpilce. Całość prezentowała się zjawiskowo. Więcej o tej stylizacji przeczytacie tutaj.