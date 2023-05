Sylwia Przybysz urodziła! Jan Dąbrowski uchylił rąbka tajemnicy co do imienia

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są już rodzicami Neli i Poli. W lutym tego roku piosenkarka ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Żona influencera pokazywała, w jaki sposób przygotowuje się do trzeciego porodu. Szybko okazało się, że para spodziewa się kolejnej córki. Po dziewięciu miesiącach oczekiwań, na świecie w końcu pojawiła się najmłodsza pociecha Przybysz i Dąbrowskiego.

Sylwia Przybysz urodziła

Radosną nowiną Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski podzielili się na Instagramie. Z informacji opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że córka pary influencerów przyszła na świat 29 maja. Póki co rodzice nie zdradzili imienia pociechy, a jedynie jego pierwszą literę.

No to pora powitać nową kruszynę na świecie - napisał, a w kolejnej relacji dodał: Witamy na świecie, J.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski poznali się, kiedy byli nastolatkami. Youtuber poczynił pierwszy krok i napisał do początkującej piosenkarki. Początkowo łączyła ich przyjaźń, która z czasem przerodziła się w miłość. Oficjalny związek gwiazdy tworzą od 2018 roku. Chociaż wielu twierdziło, że ich związek to tylko nastoletni romans, to para w czerwcu ubiegłego roku stanęła na ślubnym kobiercu. Sylwia i Jan są również rodzicami dwuletniej Poli, rocznej Neli i niedawno urodzonej córki.

Jan Dąbrowski przekazał wieści o narodzinach córki na Instagramie fot. instagram.com/jdabrowsky

Przybysz i Dąbrowski wielokrotnie podkreślali, że połączyło ich marzenie o posiadaniu dużej rodziny. Piosenkarka mamą została w wieku 22 lat, a nieco ponad rok później witała na świecie drugie dziecko. Jan Dąbrowski w jednym z Q&A przyznał, że planuje mieć 12 pociech. "Ja chcę mieć tak dużą rodzinę, że normalnie będziemy mogli grać w "LoL-a" wspólnie, w "Among Us" i tak dalej i nie będę musiał zapraszać jakichś innych osób. (…) Też chcę mieć tak dużo dzieci, że będę mógł z nimi otworzyć drużynę piłkarską, boysband, orkiestrę symfoniczną. Mam dużo planów, zobaczymy czy zrealizujemy i przede wszystkim czy Sylwia się zgodzi na to". Narodziny dzieci zweryfikowały jednak jego plany. 26-latek zrozumiał, że rodzicielstwo jest naprawdę trudne. "Potem urodziła się Polcia i zauważyłem, że to nie jest takie proste, że to nie jest takie hop-siup, wychować dziecko, więc prawdopodobnie nie będzie to dwunastka, ale myślę, że podziałam".