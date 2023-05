Kuchnia Anety Zając, z której zdjęcia regularnie lądują na jej Instagramie, jest nowoczesna i bardzo funkcjonalna. Przez to, że jest połączona z salonem, cieszy się dużą przestrzenią. Gwiazda "Pierwszej miłości" w sercu swojego domu postawiła na proste fronty z połyskiem w kolorze delikatnego beżu i blat w podobnym odcieniu, choć nieco ciemniejszy. Panuje tam porządek, a wszystkie potrzebne przyrządy są schowane w szafkach. Na chlebaku wyróżniają się dwie szare maskotki myszek. Przestrzeń wyróżnia wolnostojąca srebrna lodówka z mnóstwem magnesów - w tym z napisem "love" - i obrazkami namalowanymi przez jej uzdolnionych synów: Roberta i Michała. Chłopcy często towarzyszą tam też mamie "ciałem". W kuchni aktorki znajduje się też ogromny stół, przy którym zmieści się więcej osób, niż tylko ona z synami.

Synowie Anety Zając wyganiają ją z kuchni

W jednym z wywiadów Aneta Zając opowiedziała, że chłopcy odziedziczyli po niej talent do gotowania, dlatego chętnie próbuje z nimi przygotować coraz to nowsze posiłki. Synowie aktorki mają już 12 lat i w kuchni radzą sobie lepiej niż niejeden dorosły. Czasem bywa też tak, że przejmują domowe królestwo tylko dla siebie i rozpieszczają mamę swoimi specjałami.

Oni mnie często wyganiają wręcz z kuchni. Sami chcą przygotowywać lub wręcz sami przyrządzają jakiś posiłek – wyznała Aneta Zając w jednym z programów kulinarnych.

Dom Anety Zając. Wnętrze jasne i minimalistyczne. I ten balkon

Tak gotują synowie Anety Zając

Umiejętności synów gwiazdy "Pierwszej miłości" nie ograniczają się do minimum. Niedawno aktorka chwaliła się w sieci filmikiem, na którym widać, jak Robert i Michał przygotowują dla niej steki, których przyrządzanie nie należy do najłatwiejszych. Do kolacji dodali szpinak i pomidorki koktajlowe. "W życiu nie jadłam lepszych steków" - napisała pod filmikiem dumna mama.

Co jest podstawą kuchni Anety Zając i jej synów? "U nas szpinak, czosnek, no i papryczka chilli zawsze muszą być w domu" - powiedziała aktorka w jednym z wywiadów. W ich domu często pojawiają się też ryby czy chude mięso oraz owoce i warzywa. Zdjęcia z kuchni Anety Zając znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Aneta Zając o najważniejszych momentach podczas dnia

Zasady, które Aneta Zając stosuje w kuchni, nie są może zbyt restrykcyjne, bo nie liczy kalorii, ale przyznaje, że pilnuje tego, by w tym co je z dziećmi było jak najmniej "chemii". Często sięga po żywność ekologiczną. Jej ulubiona kuchnia - poza polską - to śródziemnomorska i azjatycka, głównie przez bogactwo warzyw i ryb. "Staram się do maksimum ograniczać chemię, czyli konserwanty, barwniki i tym podobne związki. Poza tym musi być smacznie. Można to uznać za zasadę: smacznie i zdrowo" - opowiadała. Gwiazda nie ukrywa, że przyrządzanie posiłków z sercem dodaje jej skrzydeł, chociaż szybkie tempo życia nie zawsze to ułatwia. "Gotowanie może być zarówno wielką przyjemnością, jak i codzienną koniecznością. To zależy od sytuacji, nastroju, atmosfery etc. Z pewnością gotowanie dla najbliższych, kochanych osób jest radością. I tak staram się postrzegać gotowanie dla moich synów. Czasami jednak pośpiech i tempo życia przyćmiewa nieco tę radość. Ale staramy się odbić to sobie podczas wspólnego jedzenia. To są wspaniałe chwile, tylko nasze, najważniejsze momenty podczas dnia" - mówiła aktorka.