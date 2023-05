Tomasz Oświęciński zyskał popularność dzięki udziałowi w filmach Patryka Vegi. Aktor chętnie angażowany jest w rodzime produkcje i często pojawia się w serialach. W "M jak miłość" grał aż przez sześć lat. W kultowej produkcji TVP2 wcielał się w rolę Andrzeja Lisieckiego, ale scenarzyści w 2021 roku zdecydowali się go uśmiercić. Andrzejek i jego ukochana Marzenka zginęli w wypadku samochodowym w Grabinie. "To nie była moja decyzja. Usłyszałem, że śmierć w serialu podnosi oglądalność" - oznajmił gorzko w rozmowie z "Super Expressem". Jak się okazuje, równie utalentowana jest córka Tomasza Oświęcińskiego, Maja. 14-latka regularnie występuje w telewizji, od kilku lat związana jest z serialem "Na wspólnej", gdzie wciela się w postać Julki. Ma na swoim koncie także m.in. rolę w "Pierwszej miłości" oraz teledysku Pawła Domagały. 23 maja to dla niej ważny dzień, o czym jej tata Tomasz Oświęciński poinformował na Instagramie. Maja wraz z innymi ósmoklasistami właśnie 23 maja zdaje pierwszy egzamin. Z tej okazji wystąpiła w wyjątkowej sesji z ojcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina wspomina swój pierwszy występ. "Dzięki pewnym artystom jestem tu, gdzie jestem". Wymienia Górniak i Rodowicz

Tomasz Oświęciński w wyjątkowej sesji z córką. "Mojej Majci życzę powodzenia i połamania pióra"

Maja Oświęcińska mimo bardzo młodego wieku ma już spory artystyczny dorobek. 14-latka jakiś czas temu przeszła na nauczanie domowe. "Z własnego doświadczenia wiem, że nauczanie domowe może być świetnym sposobem na dostosowanie edukacji do indywidualnych potrzeb dziecka. Kiedy pracujesz jako aktorka, czasami musisz działać poza schematem i być elastycznym w swoim planie dnia (....) Dlatego uważam, że nauczanie domowe jest świetnym rozwiązaniem dla dzieci, które pracują jako aktorzy. Daje to możliwość zarządzania czasem i pozwala na skuteczne połączenie pracy z nauką." - napisał Oświęciński na Instagramie. Dla dziewczyny właśnie nadszedł na sprawdzenie wiedzy, bo 23 maja to dzień egzaminu ósmoklasistów. Z tej okazji aktor opublikował wyjątkowe zdjęcie z córką i życzył jej powodzenia.

Tomasz Oświeciński przeszedł operację plastyczną. "Problem nie tylko dla kobiet"

Dziś rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Wszystkim dzieciakom, w tym mojej Majci życzę powodzenia i połamania pióra - napisał na Instagramie.

Tomasz Oświęciński wyprawił córkę na egzamin ósmoklasistów. W komentarzach odezwali się inni rodzice

W komentarzach pod zdjęciem Tomasza Oświęcińskiego z córką od razu posypały się komentarze od innych rodziców, którzy razem ze swoimi dziećmi przeżywają ten pełen emocji dzień. "Proszę, to jest duet córcia i tatuś! Życzę powodzenia, będzie na pewno dobrze. Wszystkim ósmoklasistom życzę powodzenia", "U nas to samo", "Mój syn też zdaje w tym roku... Ja jestem zestresowana bardziej niż on" - czytamy w komentarzach.

Cichopek i Hakiel z partnerami na komunii córki. Tancerz miał nietęgą minę

Jak to zwykle bywa w internecie, nie zabrakło także uszczypliwych wpisów. Tym razem zwrócono uwagę na strój córki aktora. Tomasz od razu zareagował i krótko skwitował tę uwagę. "Sorki, burkę zostawiła w domu" - napisał, ale wpis wraz z komentarzem aktora szybko zniknął z sekcji komentarzy. To już zresztą nie pierwszy raz. Wcześniej zarzucano dziewczynie, że za wcześnie zaczęła się malować. Maja może liczyć na silne wsparcie taty, który zawsze odpiera takie uwagi. "Lubi robić makijaż dla siebie i innych. Jest to jej hobby, drugie po koniach" - podsumował krótko. Więcej przeczytasz tutaj.