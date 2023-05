Anna Starmach na ślubie przyjaciółki. Fanki zaatakowały ją za sukienkę. "Brak słów"

Sezon weselny trwa w najlepsze. Także gwiazdy same planują swoje uroczystości lub przyjmują zaproszenia od znajomych. Niedawno za mąż wyszła piosenkarka disco polo, Paula Karpowicz, a relację z tego wydarzenia mogliśmy obserwować na jej Instagramie. Panna młoda miała białą suknię, z warstwami tiulu. Zaproszeni goście również chwalą się kadrami z wesela i ślubu. I tak na druhnę wokalistki spadła krytyka. Wszystko przez stylizację. Nie ona jedna zmierzyła się z atakiem fanów. Ci "rzucili się" także na m.in. Annę Starmach.

Anna Starmach na weselu przyjaciółki. Fanki ruszyły do akcji

Anna Starmach w zeszłym roku zjawiła się na weselu przyjaciółki. Razem z mężem bawiła się w greckiej tawernie. Klimat imprezy ją zachwycił, dlatego chętnie dzieliła się z obserwatorami na Instagramie kadrami z tego wieczora. Choć pojawiło się w komentarzach wiele słów zachwytu, to jednak nie obyło się bez krytyki. Chodzi o sukienkę Anny Starmach, która była w jasnym kolorze.

"Biała sukienka... Brak słów" - napisała jedna z internautek. Gwiazda "MasterChefa" szybko wytłumaczyła, o co chodzi. Z uśmiechem wyjaśniła, że została o to poproszona. "Haha! Wszystkie dziewczyny były na biało! Tak sobie zamarzyła pani młoda" - zwróciła się do fanki. Także inni stanęli w obronie celebrytki i poruszyli kwestię wyboru białej sukni przez gości, który w naszym kraju nadal się pojawia. "Czytam komentarze i mam wrażenie, że tylko w Polsce mamy panny młode/kobiety z kompleksem białej sukni" - zaczęła jedna z użytkowniczek Instagrama.

Pierwsze, na co kobiety zwracają uwagę, to jak można ubrać się na biało, że nie wypada, że tylko panna młoda może. Otóż nie da się przyćmić panny młodej w jej dniu. Tylko jedna kobieta w tym dniu będzie tak szczęśliwa i promienna, że nikt nie będzie miał wątpliwości, kto tu jest numerem jeden. Druga sprawa to fakt, że w większości krajów biały jest kolorem szczęścia i bardzo często ubiera się go właśnie na wesela, chrzciny i inne święta. W życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby na własnym ślubie złościć się na te kobiety, które miały białą czy jasną sukienkę. A takiego wesela jako gość zazdroszczę! - dodała.

Anna Starmach to nie pierwsza osoba związana z show-biznesem, która została zaatakowana za stylizację, w jakiej pojawiła się na weselu. Sylwię Bombę oskarżono, że wybrała ślubną suknię, a do tego uczesała się tak, że można by pomyśleć, że to ona jest panną młodą. Sylwia Madeńska z "Love Island" wybrała za to zbyt kusą sukienkę, która pasowała raczej na dyskotekę, niż na eleganckie przyjęcie. A jak na uroczystościach prezentowały się inne znane panie? Zajrzyjcie TUTAJ. A wy, jakie macie podejście do kwestii wybrania białej kreacji przez zaproszonego gościa?