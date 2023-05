Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wzięli rozwód w sierpniu ubiegłego roku. Obydwoje znaleźli już nowych partnerów. Aktorka układa życie z Maciejem Kurzajewskim, a tancerz spotyka się z tajemniczą Dominiką. Cichopek i Hakiel doczekali się dwójki dzieci - 14-letniego Adama i dziewięcioletniej Heleny. Udało im się dogadać w kwestii wspólnego wychowywania pociech. Córka pary w tym roku przystąpiła do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Z relacji "Super Expressu" możemy dowiedzieć się, jaki prezent dostała.

Córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela już po komunii. Co dostała Helena?

Jak dowiadujemy się z tabloidu, komunia przebiegła zgodnie z planem i w serdecznej atmosferze. Najpierw Cichopek i Kurzajewski zorganizowali u swoim w domu obiad dla jej części rodziny. Później udali się do Łazienek Królewskich, by zrobić pamiątkową sesję dla dziewięciolatki. Następnie córkę odebrał Hakiel, który zawiózł ją na kolejne przyjęcie się z okazji Pierwszej Komunii Świętej, tym razem jego domu. To tam dostała prezent - rower z koszyczkiem. Jak twierdzi "Super Express", jego cena mogła sięgać nawet trzech tys. zł. "Cały dzień był bardzo miły i przebiegł bezproblemowo. U Kasi była jej bliska rodzina, a u Marcina jego bliscy. Helenka była zadowolona, to najważniejsze" - czytamy w tabloidzie wypowiedź osoby z rodziny Cichopek.

Ich relacje są dziś lepsze, ale Marcin Hakiel wciąż nie wybaczył Katarzynie Cichopek

Relacje Cichopek i Hakiela niewątpliwie uległy polepszeniu. Para ze względu na dobro dzieci stara się żyć w dobrych stosunkach. Tancerz udzielił ostatnio szczerego wywiadu serwisowi wprost.pl, gdzie nie unikał odpowiedzi na pytania o rozwód z Katarzyną Cichopek. Choreograf przyznał, że rozstanie było dla niego niezwykle trudnym przeżyciem, którego nie planował. Zdradził także, że wciąż ma trudności z wybaczeniem byłej żonie. "Odpuściłem i stwierdziłem, że nie będę do tego wszystkiego, co tam się działo, wracał. Ale czy wybaczyłem? Dobre pytanie. Nie wiem. Nie potrafię chyba odpowiedzieć" - powiedział.