Małgorzata Rozenek-Majdan jako mama trójki dzieci, żona Radosława Majdana i prowadząca "Dzień dobry TVN" na brak obowiązków nie narzeka. W czasie wolnym od pracy skupia się na rodzinie, a tym razem pokazała na Instagramie, jak wygląda jej rzeczywistość z dala od najbliższych. Przedsiębiorczyni samotnie wyjechała nad polskie morze, gdzie wreszcie mogła sobie pozwolić na relaksującą kąpiel i spanie w samotności. Wyznała przy tym, jak zazwyczaj wyglądają jej wieczory.

Małgorzata Rozenek-Majdan ma chwilę relaksu. "Nie chcę, żeby to zabrzmiało okrutnie"

Prowadząca "Dzień dobry TVN" znalazła się w luksusowym hotelu, gdzie zbiera siły przed pracą. Pokusiła się o szczere wyznanie w szlafroku. "Nie chcę, żeby to zabrzmiało okrutnie... ale z racji, że moja praca rozpoczyna się czasami bardzo wcześnie rano, zdarza mi się przyjechać do hotelu dzień wcześniej. I uwaga, co się wtedy dzieje! Wtedy wchodzę do wanny, w której nie ma nikogo! W której nikt nie będzie chciał ode mnie globusa, cyrkla, nikt się z nikim nie pobije i nie będę musiała robić kanapek lub kaszy mannej" - zaczęła Roznek-Majdan. Przedsiębiorczyni dodała także, że wyjątkowo będzie spała sama. Do jej łóżka od czasu do czasu zagląda trzyletni Henryk, który lubi spać z rodzicami. Ponadto często przebywa z nimi pies George.

W tym łóżku nikt mnie nie oślini... i nie myślcie sobie, mam tu na myśli George'usia, nie Radosława. Ja, odpoczynek, luz, relaks, cisza, brak śliny, sierści... i nie tylko, bo jak wiecie Henryk ostatnio zaczął się odpieluchowywać i w ciągu dnia jest bardzo skuteczny... różnie mu idzie wieczorami, więc nie tylko ślina i sierść wpadła mi do głowy - wyznała zapracowana mama.

Małgorzata Rozenek-Majdan wstaje o świcie do pracy

Przedsiębiorczyni potrafi wstawać o czwartej rano do pracy w "Dzień dobry TVN", które nagrywane jest w studiu Warszawie. Przed nagraniem prowadząca musi zerknąć na scenariusz programu i przygotować odpowiedni strój, makijaż oraz włosy. Tym razem Rozenek-Majdan w towarzystwie Krzysztofa Skórzyńskiego nadają prosto z polskiego morza, gdzie uczestniczą w panelu "Śniadanie Liderów". Żona Radosława-Majdana wielokrotnie zaznaczała, że prowadzenie śniadaniówki stawia na pierwszym miejscu wśród swoich zawodowych obowiązków.