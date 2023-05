27 kwietnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Kubie W., Januszowi Palikotowi oraz ich wspólnikowi. Chodziło o reklamowanie w mediach społecznościowych napojów alkoholowych w sposób sprzeczny z ustawą. Teraz zapadł wyrok w tej sprawie. Otrzymali gigantyczne kary. Były polityk już odniósł się do wyroku sądu. Wydał oświadczenie, w którym napisał, że o wszystkim dowiedział się z mediów.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany próbował uciec przed policjantami... skradzionym skuterem

Jakub W. i Janusz Palikot skazani

Jakub W., Tomasz C. i Jakub i Janusz Palikot prowadzą wspólnie markę alkoholową. Swoją działalność intensywnie promowali w mediach społecznościowych. Jak poinformował Super Express, Prokuratura Rejonowa w Warszawie postawiła im zarzuty. Jakub W., Janusz P. i ich wspólnik Tomasz C. złamali prawo, reklamując napoje alkoholowe. Sąd orzekł, że złamali ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oprócz grzywny, Janusz Palikot ma zapłacić ok. 9 tys. zł kosztów sądowych, a Jakub W. i Tomasz C. po 8 tys. zł.

Oskarżonego Janusza P. uznaje się za winnego i wymierza karę 80 tys. zł grzywny. Jakuba W. uznaje się za winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny. Tomasza C. uznaje się za winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny - brzmi wyrok

Jakub W. i Janusz Palikot z zarzutami za reklamowanie wódki. Jest oświadczenie

Janusz Palikot odniósł się do wyroku

Janusz Palikot odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych i napisał, że o wszystkim dowiedział się z mediów. Nikt nie wezwał go do sądu. Zapewnia, że będzie bronił swojego stanowiska. "Nic mi nie wiadomo o wydaniu przez sąd wyroku. Orzeczenia nie otrzymałem. Nie zostałem też wezwany do sądu, nie odbyła się publiczna rozprawa sądowa i nie zostałem wysłuchany. Znakiem czasów jest, że w Polsce wyroki ogłasza prasa, zanim jeszcze uczyni to sąd wobec obywatela. Zapowiedziałem w marcu, że swojego stanowiska będę bronił przed sądem i wtedy publicznie zabiorę głos w tej sprawie. Oczekuje niczego więcej tylko respektowania praw należnych mi, jak każdemu obywatelowi RP" - czytamy na Facebooku.

Janusz Palikot wydał oświadczenie Facebook/Janusz Palikot