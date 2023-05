Bruce Willis w 2022 roku podjął decyzję o zakończeniu kariery. Powodem był pogarszający się stan zdrowia. Aktor cierpi na afazję, chorobę wpływającą na jego zdolności poznawcze oraz powodującą problemy z mową. Kilka miesięcy temu bliscy Willisa poinformowali, że zdiagnozowano u niego też demencję, zwaną otępieniem czołowo-skroniowym. Emma Heming poinformowała o tym, jak pomogła ojcu dziewięcioletnia córka. Nie kryła wzruszenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Bruce Willis świętował z rodziną 68. urodziny

Dziewięcioletnia córka Bruce'a Willisa szukała informacji na temat demencji

Emma Heming opiekuje się mężem, a w mediach społecznościowych co jakiś czas informuje o stanie zdrowia aktora. Postanowiła też pomóc kobietom i wprowadzić na rynek specyfik wspomagający pracę mózgu. Teraz na InstaStories opowiedziała o tym, co zrobiła jej córka Evelyn, która jest bardzo zaangażowana w to, aby pomóc tacie. W wolnym czasie sama wyszukiwała informacje na temat demencji, na którą cierpi Bruce Willis.

Muszę opowiedzieć wam tę historię i spróbuję zrobić to bez płaczu (...) Powiedziała do mnie, czy wiesz, że osoby z demencją mogą być bardzo odwodnione? Odpowiedziałam, że nie wiedziałam, i zapytałam, skąd ty to wiesz.

Emma Heming Instagram.com/emmahemingwillis

Dziewięciolatka będąc w szkole, miała czas wolny i postanowiła poszukać ciekawostek na temat demencji. "Ona naprawdę jest córeczką tatusia, bo oboje uwielbiają dowiadywać się o przypadkowych faktach" - powiedziała Emma Heming. Zapewniła córkę, że od teraz jej tata zawsze będzie miał przy sobie butelkę wody. "Evelyn, zawsze upewnimy się, że tatuś ma butelkę wody w ręku. Dziękuję za poinformowanie mnie o tym. Najbardziej kochającą i współczującą rzeczą, jaką możesz zrobić, to być ciekawym i uczyć się na temat choroby twojego taty" - odpowiedziała jej.

Willis nie jest w stanie świętować rocznicy ślubu. Jego żonę wsparła znajoma

Żona Bruce'a Willisa o walce męża z demencją

Emma Heming niedawno miała okazję obejrzeć dokument "Little Empty Boxes" Maxa Lugareve, w którym opowiada on o matce, walczącej z tajemniczą formą demencji. Mężczyzna konsultuje się z ekspertami, aby dowiedzieć się o dostępnych opcjach pomocy. Modelka, która opiekuje się chorym mężem, podzieliła się spostrzeżeniami. "Max opowiada historię walki swojej matki Kathy z demencją, jednocześnie dowiadując się wszystkiego, co może zrobić, by jej pomóc. Jego miłość do matki jest potężna. Jego motywacja do znajdowania odpowiedzi od najlepszych ekspertów w dziedzinie zdrowia jest inspirująca, a do tego jest tak łaskawy, aby podzielić się informacjami, które są prawdziwym błogosławieństwem" - napisała na Instagramie. Oprócz tego poinformowała o rzeczywistości osób dotkniętych demencją. Na ten moment nie ma na nią lekarstwa.

Kiedy żyjesz w świecie demencji, wiesz, że opcje są niewielkie. Ale niektórzy nie będą leżeć bezczynnie, co jest sposobem na dokonywanie zmian i byłam świadkiem tego piękna ostatniej nocy.