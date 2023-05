Artur Boruc to znany polski bramkarz, który ma za sobą grę w reprezentacji kraju. W latach 1999-2005 był związany z Legią Warszawa. Do klubu powrócił w 2020 roku, ale pod koniec sezonu 2021/22 ogłosił zakończenie kariery. Rok temu w lipcu rozegrał ostatni mecz na stadionie przy Łazienkowskiej. "Dziękuję wszystkim, którzy przyszli tutaj tak licznie. Wiem, że mam dużą rodzinę" - zwrócił się do kibiców, ledwo powstrzymując łzy. Sportowiec mógł także liczyć na wsparcie żony, Sary Boruc oraz dzieci. Od czasów występów w reprezentacji styl piłkarza mocno się zmienił. Jak teraz wygląda? Zobaczcie sami.

Jak Artur Boruc zmienił się od czasu grania w reprezentacji Polski? "Coraz piękniejszy"

Artur Boruc i jego żona Sara od wielu lat tworzą szczęśliwy związek. Para poznała się na imprezie. "To było takie mało romantyczne spotkanie. Niewymarzone. Poznałam Artura w klubie w Warszawie, gdzie pomieszkiwałam, bo studiowałam zaocznie" - mówiła Boruc. Mają dwójkę dzieci, córkę Amelię i syna Noah. Razem wychowują także córkę Sary z poprzedniego związku, Oliwię, która skończyła 18 lat. Niedawno para pochwaliła się wspólnym ujęciem w windzie i zachwyciła fanów. Tym razem wybrali luźne i niezobowiązujące stroje. Sara miała na sobie wiosenny trencz, a były piłkarz wybrał wygodne dresy i puchową kamizelkę.

Coraz piękniejsi i niezmiennie zakochani.

Boska para.

Och ten Boruc, ogień! - czytamy w komentarzach.

Od jakiegoś czasu Artur Boruc nosi grube oprawki okularów i zapuścił gęsty zarost. Z pewnością na zmianę stylu sportowca wpłynęła także jego partnerka, która ma własną markę modową i rozwija się jako projektantka. "W mojej głowie rodzi się pomysł, potem próbuję to narysować, tak jak potrafię. Idzie mi to coraz lepiej" - wyznała w jednym z wywiadów. Kurtkę jej projektu nosiła już m.in. Kendall Jenner. Na jednym ze zdjęć opublikowanych kilka miesięcy temu przez byłego piłkarza widzimy go w bardzo modowym wydaniu. Z pewnością przykłada teraz dużo większą uwagę do stylu i trudno w nim poznać niepozornego chłopaka z czasów grania w reprezentacji Polski. Komentarze fanów mówią same za siebie. "Klasa i szyk sama w sobie! Świetny look" - napisała jedna z fanek.

Artur Boruc udostępnił ważny wpis dotyczący profilaktyki raka jąder

Konto Artura Boruca na Instagramie obserwuje ponad 327 tysięcy internautów. Były bramkarz chętnie pokazuje tam ujęcia z rodziną. W jednym z wpisów postanowił przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka w przypadku raka. "Wczesne wykrycie raka jąder i raka prostaty to szansa na całkowite wyleczenie!" - czytamy we wpisie. Piłkarz zapozował na czarno-białym zdjęciu w stroju bramkarza i na ujęciu zasłonił rękawicami newralgiczne miejsce. Fani byli zachwyceni zaangażowaniem sportowca w kampanię "Badaj jajka" Fundacji Kochasz Dopilnuj i podziękowali mu za zaangażowanie "Wreszcie ktoś znany o tym mówi. Mój kolega lat 25 miał ten rodzaj raka" - podkreślił jeden z fanów.