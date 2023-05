Małgorzata Rozenek tuż przed wakacjami, w czerwcu 2022 roku wprowadziła się z rodziną do nowego domu. Willa jest dla niej również miejscem pracy - bardzo często influencerka "nadaje" z salonu, sypialni czy ogrodu. Nieco rzadziej zabiera obserwatorów z Instagrama do łazienek.

Dom Małgorzaty Rozenek. Jak wyglądają łazienki?

Małgorzata Rozenek kocha luksus i nie kryje się z tą miłością. Ponieważ wnętrza jej domu nadzwyczaj często robią za tło w nagraniach i instagramowych postach, ktoś bardzo uparty mógłby spokojnie rozrysować cały plan willi. Mógłby mieć jednak lekki problem z łazienkami, bowiem te wnętrza "Perfekcyjna" pokazuje stosunkowo rzadko - ale rzadko nie oznacza "nigdy".

Jedna z co najmniej dwóch łazienek urządzona została w nowoczesnym, ale jednocześnie bardzo przytulnym stylu. To zasługa głównie jasnych, żółtych zasłon przy oknie, pod którym postawiono wolnostojącą wannę. Niezależnie od eleganckiej, czarnej lampy pod sufitem i ciemnoszarej podłogi, to właśnie zasłony sprawiają, że łazienka jest od razu cieplejsza. "Robotę" robi też pałacowa sztukateria na ścianach.

W bardzo podobnym, a jednak całkowicie odmiennym stylu urządzona jest druga łazienka. Tam również dominują kolory biały i czarny. Jednak jest tu o wiele "chłodniej" - w tym pomieszczeniu dodano sporo elementów w innym kolorze. Ściany i zasłony mają odcień szarego lodu. W podobnym kolorze jest sporych rozmiarów szafka pod umywalki. Choć Małgorzata Rozenek próbowała nieco rozruszać to wnętrze ozdobami (przy umywalkach stoją kwiaty w czerwonym odcieniu), na niewiele się to zdało, co zauważają też obserwatorzy prowadzącej "Dzień dobry TVN" w komentarzach. Wspominają o "hotelowej sterylności" czy "surowym klimacie". Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Również w tej łazience znalazła się wolnostojąca wanna na rzeźbionych nóżkach. Pod sporym oknem z widokiem na naturę ustawiono siedzisko, zaś Małgosia i Radek mogą bez przeszkód korzystać z pomieszczenia wspólnie. Zadbano tu o dwie umywalki i dwa oddzielne lustra - po jednym dla każdego dorosłego domownika.