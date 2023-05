Sprawa zaginięcia Madeleine McCann od lat wzbudza ogromne emocje. Mała Brytyjka zaginęła w 2007 roku w portugalskim Praia da Luz, gdzie przebywała razem z rodzicami. Pomimo wielu lat poszukiwań służbom nie udało się ustalić, co stało się z dziewczynką. Teraz śledztwo postanowiła wznowić niemiecka policja. Mają przeszukać zbiornik wodny, który odwiedzał w przeszłości jeden z podejrzanych, Christian Brueckner.

Niemieckie służby wznowiły poszukiwania Madeleine McCann. Przeszukują okolice tamy w Silves

Według informacji "The Mirror" służby zamknęły już dojazd do sztucznej tamy w pobliżu miasta Silves. W okolicach pojawiło się już mnóstwo mundurowych i ciężarówek. Rozstawiono sprzęt i specjalne namioty. Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że w tym rejonie panuje teraz wzmożony ruch. Działania niemieckiej policji mogą wskazywać na to, że w śledztwie nastąpił przełom i są sprawdzane nowe wątki. Jest to pierwsza tak duża operacja w sprawie, od 2014 roku, kiedy to brytyjscy mundurowi dostali zezwolenie na wykopaliska w regionie portugalskiego Praia da Luz.

Madeleine McCann Fot. HANDOUT/EN

Główny podejrzany w sprawie ma na koncie inne przestępstwa na tle seksualnym

Przypomnijmy, że jednym z podejrzanych w śledztwie jest Christian Brueckner. Takie przekonanie ma prokurator Hans Christian Wolters, który wielokrotnie powtarzał, że Madeleine McCann nie żyje i to właśnie Brueckner ma z tym związek. Mężczyzna odsiaduje obecnie wyrok za gwałt dokonany w 2005 roku na Amerykaninie, który miał miejsce dokładnie w tym samym kurorcie, w którym zaginęła Brytyjka. W ubiegłym roku Brueckner został oskarżony o kilka kolejnych przestępstw na tle seksualnym, w tym o gwałt na irlandzkim obywatelu w 2004 roku i molestowanie seksualne dziesięcioletniej dziewczynki w 2007 roku. To zdarzenie także miało miejsce w pobliżu Praia da Luz.

Dodajmy, że w ostatnim czasie głośno było o Madeleine McCann z powodu Polki, która twierdziła, że to ona jest zaginioną Brytyjką. Julia Faustyna stworzyła profil na Instagramie, na który zaczęła rzucać rzekome dowody potwierdzające jej tezę. Jej przypuszczenia wykluczyły jednak testy genetyczne. Wcześniej rodzice Polki wypowiedzieli się na temat problemów ich córki ze zdrowiem psychicznym.