Sandra Kubicka w ostatnim czasie dała się poznać nie tylko jako modelka, ale i bizneswoman. Została też gospodynią reality show o nazwie "Love me or leave me – kochaj albo rzuć", które można oglądać na platformie TVP VOD. Gwiazda umiejętnie łączy karierę z prowadzeniem kilku firm. Jakiś czas temu przyznała, że postanowiła otworzyć biznes z ukochanym. Razem z Baronem podzielają wspólną pasję do zdrowego trybu życia. Założyli sklep internetowy z ekologicznymi produktami. Oprócz tego modelka ma biznes z bielizną, a 22 maja w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Kubickiej, która w białym zestawie wyglądała iście anielsko.

Sandra Kubicka w jedwabiu na otwarciu sklepu. Mogła liczyć na wsparcie Barona

Sandra Kubicka tego dnia wybrała biały zestaw, na który składała się jedwabna koszula, spod której delikatnie wystawała koronkowa bielizna. Modelka do eleganckiej góry dobrała szerokie spodnie w pasującym kolorze. By podkreślić eteryczność stylizacji, zdecydowała się na delikatny, rozświetlający makijaż i niby niedbałe upięcie włosów. W ważnym dniu mogła liczyć na wsparcie ukochanego partnera, który na ściance pozował w okularach i rockowej stylizacji. U boku Kubickiej pojawiła się także jej mama, która podobnie jak córka, postawiła na biel od stóp do głów. Więcej zdjęć modelki znajdziecie w galerii na górze strony.

Sandra Kubicka w jedwabiu na otwarciu sklepu. Mogła liczyć na wsparcie Barona Fot. KAPiF.pl

Na ściance oprócz bliskich Kubickiej pozowała również Magdalena Pieczonka. Makijażystka zdecydowała się na pastelowy garnitur, który podkreślił jej wyćwiczony brzuch. Wsparcie modelkę okazała również influencerka Magdalena Wójcik i Angelika Mucha. Zdjęcia ich stylizacji znajdziecie w naszej galerii.

Praca w programie TVP odbija się Sandrze Kubickiej czkawką

Praca u publicznego nadawcy nie podoba się wszystkim obserwatorom modelki, którzy teraz nagminnie pozwalają sobie na krzywdzące komentarze na Instagramie. W rozmowie z Plotkiem Sandra Kubicka nie ukrywała, że to dla niej bardzo przykre. Podkreśliła, że uczęszcza na terapię, która pozwala jej pozbyć się wszystkich negatywnych emocji.

W dniu premiery musiałam usunąć chyba z 500 komentarzy o bardzo przykrej treści. Nie do końca ludzie patrzą, jaki ja mam cel, tylko patrzą dla kogo pracuję. Nie pomyślą sobie, że może ta młoda dziewczyna ma coś fajnego do przekazania, tylko wszyscy wrzucają mnie do jednego wora. To jest bardzo przykre - mówi Plotkowi Sandra Kubicka.