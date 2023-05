Gwiazdor "Rzymu" i "Star Wars" nie żyje. Ray Stevenson miał 58 lat

Nie żyje irlandzki aktor Ray Stevenson. W hollywoodzkich produkcjach grał od lat 90-tych. Publiczność najbardziej zapamiętała jego występy w kultowym serialu "Rzym", a także w takich produkcjach jak: "Piraci", "Zabić Irlandczyka" czy "Król Artur". W ostatnim czasie wystąpił w nominowanej do Oscara, bollywoodzkiej produkcji "RRR". Na premierę czeka miniserial "Star Wars: Ashoka" z jego udziałem. Informację o śmierci aktora potwierdził jego agent w rozmowie z "Variety".

Ray Stevenson nie żyje. Nie ujawniono przyczyn jego śmierci

Ray Stevenson miał 58 lat. Przyczyny jego śmierci nie zostały jak dotąd ujawnione. Na włoskim portalu Repubblica pojawiła się jednak informacja, że Irlandczyk zmarł podczas kręcenia filmu "Casino in Ischia". Ponoć był hospitalizowany w sobotę 20 maja.

Ray Stevenson przez lata kariery wystąpił w wielu kultowych produkcjach

Ray Stevenson urodził się 25 maja 1964 roku w Lisburn, w Irlandii. Miał dwóch braci, a jego ojciec był pilotem Królewskich Sił Powietrznych. W Anglii zamieszkał od ósmego roku życia, tam też uczęszczał do Bristol Old Vic Theatre School. Regularnie pojawiał się w produkcjach telewizyjnych i filmowych od połowy lat 90. Przełomową rolą w jego karierze był występ u boku Heleny Bonham Carter w filmie "Sztuka latania". Wcielił się tam w postać żigolaka. Przez lata swojej kariery zagrał we wszystkich 22. odcinkach hitu HBO "Rzym", ale pojawił się także w "Dexterze", "The Walking Dead" i "Wikingach". Nigdy nie zrezygnował też z teatru. Regularnie występował na londyńskich scenach. Niedawno zadebiutował w bollywoodzkim kinie. W filmie "RRR", który zdobył Oscara za piosenkę, zagrał czarny charakter. Premiera produkcji Disney+ z udziałem Stevensona, "Star Wars: Ashoka" zaplanowana jest na sierpień 2023 roku.

Swoją przyszłą żonę Stevenson poznał w 1995 roku, na planie filmu "Band of Gold". Angielską aktorkę Ruth Gemmell poślubił w 1997 roku w Londynie. W tym samym roku zagrali małżeństwo w filmie "Peak Practice". Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Para rozwiodła się w 2005 roku.