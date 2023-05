Cezary Żak schudł 30 kilogramów. Jak? Przede wszystkim odrzucił dwa składniki

Cezary Żak przez wiele lat był aktorem charakterystycznym. Wszystko przez to, że należał do grona mężczyzn tych większych. Miał brzuszek, przez wiele lat zmagał się z otyłością. W pewnym momencie podjął decyzję o pozbyciu się zbędnych kilogramów. Zmotywowała go chęć rozwoju. "Po pracy na planie 'Rancza' miałem świadomość, że jeśli jako aktor chcę iść dalej i osiągnąć więcej w zawodzie, jaki wykonuję, muszę zmienić tzw. warunki. Ta motywacja była w moim przypadku najsilniejsza i jak się okazuje najskuteczniejsza" - powiedział w "Dzień dobry TVN". W sumie schudł 30 kilogramów. Jak?

REKLAMA

Zobacz wideo Czy można pić na diecie?

Cezary Żak schudł 30 kilogramów. Zdradził swoje sposoby

Droga do lżejszej wagi zajęła aktorowi trzy lata. Był to cały proces - Cezary Żak uczył się nowego podejścia do kwestii jedzenia. Przestał podjadać, wydłużył przerwy między posiłkami. Serialowy Kozioł z "Rancza" wyeliminował dwa składniki z menu: ziemniaki i białe pieczywo. Co teraz je? "Okazuje się, że ziemniaki zjadane z mięsem i warzywami to bardzo kaloryczna mieszanka. Na obiad podczas odchudzania zjadałem i nadal zjadam tylko warzywa i mięso. Co do pieczywa, mam zasadę, że spożywam je jedynie na śniadanie. Wybieram ciemne, bo za białym nigdy tak naprawdę nie przepadałem. Dwa razy w miesiącu jem kaszę gryczaną, bo ją lubię, i od czasu do czasu ryż" - tłumaczył w rozmowie z Gazeta.pl.

Sekrety diet znanych gwiazd. Jakie żywieniowe rytuały mają celebryci

Aktor do tej pory utrzymuje wagę, nie dopadł go efekt jo-jo. Nadal stosuje wypracowane nawyki żywieniowe, dzięki czemu nie przybiera kilogramów. W rozmowie z dziennikarzami serwisu podkreślił też, że odchudzanie nie przynosi efektów po kilku dniach. "Trzeba pamiętać, że nie da się tego zrobić szybko, w dwa tygodnie, a nawet w dwa miesiące. Aby osiągnąć upragnione rezultaty, po prostu trzeba zrozumieć, że to jest długotrwały proces. A poza tym uwierzyć w to, że naprawdę chce się schudnąć" - mówił aktor.

Diety gwiazd

Do grona aktorów charakterystycznych należał też m.in. Michał Piela. Serialowy policjant z "Ojca Mateusza" pozbył się także 30 kilogramów. Wyeliminował jeden składnik, a pierwsze efekty zauważył po kilku miesiącach. Za to Bartłomiej Nowosielski, znany z m.in. "M jak miłość", pozbył się 20 kg. Jak? Nie tylko zmienił dietę, lecz także poddał się operacji.