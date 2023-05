Magda Gessler na co dzień nosi rozpuszczone włosy. Rzadko widzimy ją w upiętej fryzurze, którą zapewne trudno byłoby jej zrobić ze względu na objętość loków. Od lat wierna jest blond odcieniom, jednak w przeszłości eksperymentowała z fryzurami. Nosiła np. krótkie pasma, a jak wyglądała, możecie zobaczyć TUTAJ. "Żadnych doczepek! Ja tylko dokręcam moje włosy, bo nie są aż tak kręcone, ale to moje naturalne włosy" - zapewniała restauratorka. Choć zaprzecza, jakoby nosiła doczepy czy peruki, to jednak niektóre zdjęcia nie kłamią.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto jej sekret

Magda Gessler - prawdziwe włosy

Zupełnie inną wersję ma także anonimowy stylista, który współpracował z prowadzącą program "Kuchenne rewolucje". Wyznał, że "jej prawdziwe włosy są słabe i marne. Ma ich bardzo mało i właściwie nie wychodzi bez doczepek". W Fakcie dodał też, że "Magda zgadza się tylko na naturalne doczepki (...). Kiedyś zrobiła awanturę, gdy zaproponowano jej polski odpowiednik ze sztucznych włosów". Sama Gessler czasami też podkręca atmosferę wokół swoich włosów.

Lopez musi nosić doczepy, a Kardashian ma loki. Prawdziwe włosy gwiazd

Wszystko przez to, że na Instagramie co jakiś czas udostępnia zdjęcia w naturalnym wydaniu. Najczęściej pochodzą one z wakacji lub są robione wtedy, kiedy Magda Gessler jest zrelaksowana i szczęśliwa. Możemy wtedy dojrzeć, że jej włosy nie są tak bujne, jak to widzimy zazwyczaj na jej Instagramie czy w telewizji. Pasma są widoczne przerzedzone i dają się spiąć. Więcej zdjęć Gessler w naturalnym wydaniu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gwiazdy noszą doczepy

Doczepy są bardzo popularne wśród gwiazd. Nosiła je np. Kim Kardashian, Jennifer Lopez czy Joanna Liszowska. Aktorka, tak jak Magda Gessler, słynie z bujnych blond loków, które jednak w rzeczywistości tak nie wyglądają. Naturalne pasma gwiazdy "Przyjaciółek" są przede wszystkim krótsze. Ze sztucznych włosów korzysta również Cleo, której kucyk jest nierozerwalną częścią wizerunku. Jakiś czas temu piosenkarka pozbyła się doczepów i dzięki temu, że pokazała się na Instagramie w takim wydaniu, mogliśmy wreszcie zobaczyć, w jakiej stanie są jej naturalne włosy. Za to peruki nosi Beata Kozidrak, o czym możecie przeczytać TUTAJ.