W sieci często nie wiadomo, kiedy i o co wybuchnie w komentarzach burza. Ostatnio w jednej z nich uczestniczył Tomasz "Gimper" Działowy, który w 2019 r. był uczestnikiem "Tańca z Gwiazdami". Popularny youtuber dołączył do głośnej dyskusji na temat dziewczyn z widocznym meszkiem na rękach. Nie przebierał w słowach.

Zobacz wideo Gimper komentuje swój udział w "Tańcu z gwiazdami"

Gimper pokazuje jak powinien wyglądać zadbany mężczyzna

Ostatnio na Twitterze jeden z użytkowników zastanawiał się dlaczego niektóre kobiety nie depilują rąk. Post ten zauważył Gimper, który powiedział, co sądzi na ten temat. Tym samym wbił kij w mrowisko i wywołał falę kolejnych komentarzy - często z wulgaryzmami i posądzających go o nietolerancję. "Tak jak większość lasek odrzuca niezadbany facet, tak większość facetów odrzucają niezadbane kobiety, i trzeba się z tym pogodzić, bo święte oburzenie niczego nie zmieni" - stwierdził. Do swojego wpisu dodał grafikę, która przedstawia to, jak według niego powinien i nie powinien wyglądać różny typ mężczyzn.

Grafika Gimpera Fot. twitter.com/@t_dzialowy

Maja Staśko nie będzie goliła włosów na rękach

"Uważasz, że włosy na rękach to zaniedbanie" - dopytywała Gimpera jedna z użytkowniczek. Doczekała się odpowiedzi. Przy okazji dowiedzieliśmy się czegoś, o co nikt go nie pytał, a mianowicie depilowanie miejsc intymnych. "Tak, podobnie jak nieogolone pachy czy miejsca intymne. Podobnie jak nieobcięte paznokcie czy pogniecione ubranie. Dbam o takie rzeczy u siebie, więc oczekuję tego od potencjalnej partnerki. Kwestia subiektywnych standardów" - dodał Gimper.

Generalnie to faceci już dawno nie mają wpływu na to jak wyglądają kobiety. To, że dziewczyna nie ma kompleksów z powodu wyglądu i nie goli wszystkiego, nie oznacza, że jest zaniedbana. Za to twoje słowa znaczą, że jesteś bucem - odpowiedziała Gimperowi internautka.

Dyskusja o nieogolonych rękach u kobiet dotarła też do Mai Staśko, która pokazała swoją rękę i podzieliła się refleksją. "Mam włosy na rękach. Nigdy nie goliłam i nie planuję. A jak widzę wycie karmionych uprzedzeniami płciowymi chłopaków, na widok zdjęcia z owłosionymi rękami (ale tylko kobiet) - to mam zamiar nosić je jak trofeum. Że też w 2023 r. włosy na rękach u kobiet to nadal znak odwagi" - napisała na Twitterze Staśko. Postów w tonie, który gani Gimpera za wyznanie swoich preferencji, jest bardzo dużo.