Sytuacja, w której znalazł się Robert Karaś, nie jest łatwa. Sportowiec obecnie bierze udział w World Cup Brasil Ultra Tri i ma do przebycia sporą ilość kilometrów. Wszystko szło dobrze do pewnego momentu. U sportowca pojawiły się problemy z oczami. Nie do końca wiadomo, jaka może być ich przyczyna. Najbardziej prawdopodobna wydaje się być alergia lub zwyczajne przewianie.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Karaś trenuje z synem

Robert Karaś napotkał problemy podczas World Cup Brasil Ultra Tri. Sytuacja, w której się znalazł, nie jest łatwa

20 maja rozpoczęły się długo wyczekiwana rywalizacja World Cup Brasil Ultra Tri. W zawodach biorą udział sportowcy z różnych zakątków świata, a stawienie im czoła wcale nie jest proste. Niepokojący wydaje się stan Roberta Karasia. Partner Agnieszki Włodarczyk już trzeciego dnia doznał kontuzji. Dotyczy ona oczu i nie do końca znana jest jej przyczyna.

Robert czuje się bardzo dobrze fizycznie. Niestety mamy problem z oczami (...). Nie wiadomo, czy to odczyn alergiczny, czy go trochę przewiało. Wczoraj Robert jechał bez okularów. Szukamy powodu problemu, będziemy reagować - wypowiedział się na instagramowym koncie Roberta Karasia jeden z członków jego zespołu.

Agnieszka Włodarczyk kibicuje ukochanemu w ultramaratonie. Zaprosiła teściów

Robert Karaś ma problemy z oczami. Sportowiec nie daje jednak za wygraną i wciąż bierze udział w World Cup Brasil Ultra Tri

Robert Karaś to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. Mężczyzna jest triathlonistą, czyli jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w kombinacji trzech dyscyplin: pływania, kolarstwa i biegania. Partnerką sportowca w życiu prywatnym jest Agnieszka Włodarczyk. Zakochani zaczęli spotykać się w 2020 roku i do dziś udaje im się tworzyć szczęśliwy związek. Owocem ich miłości jest dwuletni syn, Milan.

Aktorka wspiera swojego ukochanego na każdym kroku i chętnie mu kibicuje. Na jej instagramowym profilu często pojawiają się treści świadczące o zaangażowaniu w trudny do wykonywania sport. Mimo zapewnień, że Robert Karaś czuje się dobrze fizycznie, problem z oczami wydaje się być niepokojący. W sporcie, który uprawia wzrok jest niezwykle ważny i ma ogromny wpływ na wygraną w zawodach. Mamy nadzieję, że kondycja sportowca niebawem ulegnie poprawie i będzie on mógł w pełnej sprawności kontynuować World Cup Brasil Ultra Tri.