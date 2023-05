Gdy Grycanki ponad dekadę temu pojawiły się po raz pierwszy na salonach, szybko zdobyły rzesze wiernych fanów i podbiły serca internautów. Marta oraz jej córki: Wiktoria, Weronika i Gabriela przez kilka lat dostarczały nam uśmiechu, opowiadając w wywiadach ciekawe historie ze swojego arcyciekawego i bogatego życia. Porównywane były nawet do Kardashianek, bo chwaliły się luksusem i marzyły o reality show. Gdy wydawało się, że tak się stanie, zniknęły z show-biznesu i sieci. Na szczęście wyszły z ukrycia i mamy ich najnowsze zdjęcia.

Jak w 2023 roku wyglądają Grycanki?

Dzięki temu, że idzie lato i Marta Grycan postanowiła zadbać o ogródek, możemy zobaczyć jej najnowsze zdjęcia. Dziękujmy świetnej pogodzie! 22 maja korzystając ze słońca, rudowłosa bizneswoman wybrała się do centrum ogrodniczego po kwiaty i sadzonki do swojej luksusowej warszawskiej posiadłości, w której - jak mówiła kiedyś w jednym z wywiadów - chodzi w szpilkach nawet pod prysznic.

Fani słynnych polskich Kardashianek mogli teraz przecierać oczy ze zdumienia i radości nie tylko na widok Marty Grycan, ale i towarzyszącej jej najmłodszej córki Gabrysi. Gdy po raz pierwszy Marta pojawiła się z nią na salonach, dziewczynka miała zaledwie osiem lat. Dziś to już 20-letnia kobieta, która jak się okazuje, jest klonem swojej słynnej rodzicielki. Po jej blond włosach nie został ślad i podobnie jak Marta ma teraz długie rude włosy. Czyżby po niej też przejęła zamiłowanie do jeansu, który na ten wypad założyły na siebie? Wygląda na to, że lata mijają, a one nawet na zakupy dobierają się kolorystycznie, tak jak wtedy, gdy ponad dekadę temu brylowały na warszawskich salonach. Czy po nich wkrótce fotografom uda się spotkać Wiktorię i Weronikę Grycan? Uwagę przyciągał też wielki czarny kapelusz Gabrysi. Ich NOWE zdjęcia z zakupów możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Dlaczego Grycanki zniknęły z salonów?

Adam Grycan, czyli mąż Marty Grycan i ojciec ich córek, początkowo był zachwycony medialnością swojej rodziny. Niestety z czasem zabronił ponoć im lansowania się na ściankach i opowiadania o życiu rodzinnym prasie. Ponoć za jego decyzją stał głównie jego ojciec - Zbigniew, który stworzył słynne imperium lodowe. Seniorowi miało się nie podobać, że jego lody zaczęły w pewnym momencie kojarzyć się z żoną i córkami Adama, które z jego biznesem nie miały nigdy nic wspólnego. Może jednak najwyższy czas przestać się tym przejmować?