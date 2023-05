Deva Cassel nie ma łatwego startu w show-biznesie. Ponieważ odziedziczyła urodę i wyczucie stylu po znanej mamie i również tak jak ona umie zwrócić na siebie uwagę, nie może opędzić się porównań do pięknej rodzicielki. Jak panie obecnie wyglądają, gdy nie są w pracy, i gdzie nie czuwa nad nimi sztab stylistów, makijażystów czy fryzjerów? Tego możemy się przekonać dzięki najnowszym zdjęciom sprzed kilku dni, które powstały w Rzymie. Trudno się nie zachwycić.

Nowe zdjęcia Monicy Bellucci i Devy Cassel

Na nowych zdjęciach paparazzi widać, że Deva Cassel spędzała ostatnio czas z kilkoma przyjaciółmi - w tym z włoskim aktorem Saulem Nannim. Po kilku godzinach na mieście, mężczyzna wszedł z nią do domu słynnej Moniki Bellucci. W tym czasie znana włoska piękność widziana była jak zmierza do znanej społeczności, Sant'Egidio, która zajmuje się pomocą ubogim. Co ciekawe, mimo że panie były w sytuacjach prywatnych, to wyglądały tak, jak zazwyczaj prezentują się na czerwonym dywanie.

Deva Cassel urodziła się w 2004 roku i jest córką pięknej włoskiej aktorki i modelki Moniki Bellucci oraz francuskiego aktora, reżysera i producenta Vincenta Cassela. Dziewczyna marzy o karierze modelki. Póki co ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy w zawodzie - m.in. dwie okładki do prestiżowego magazynu "Vogue". Gościła też na okładkach magazynów "Harper's Baazar" czy "Elle". W przeszłości promowała perfumy marki Dolce&Gabbana, z którą od lat jest związana jej mama. Młoda modelka może się poszczycić także licznymi pokazami czy sesjami zdjęciowymi. Pracowała na wybiegach m.in. z Pradą czy Valentino.

W 2021 r. 19-latka zapozowała z mamą do sesji okładkowej dla "Vogue Italia". Monica Bellucci w wywiadzie towarzyszącym opowiedziała o swojej relacji z córką i jej reakcji na propozycję wspólnej sesji. "Zapytałam ją, czy chce wziąć ze mną udział w tej sesji. A ona udzieliła mi cudownej odpowiedzi: ostatnim razem, kiedy fotografowali nas razem, byłam w twoim brzuchu. Teraz, kiedy zaczynam swoją podróż w dorosłość, chcę, żeby to się powtórzyło, mamo".