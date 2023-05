Rodzina Magdaleny i Jakuba Kuźniackich znów się powiększyła. Na świat przyszło drugie dziecko pary. Ich miłość narodziła się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu produkcji doczekali się syna Marcela, który przyszedł na świat 21 maja 2021 roku. W lipcu 2022 roku wzięli ślub. 22 maja 2023 roku za pośrednictwem Instagrama poinformowali, że doczekali się drugiego dziecka. Jest to wielkie zaskoczenie dla obserwatorów, ponieważ rolniczka nie chwaliła się, że spodziewa się kolejnej pociechy. W opublikowanym poście zdradziła płeć i imię noworodka.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

Magdalena z "Rolnik szuka żony" urodziła!

Magdalena z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się pierwszymi zdjęciami nowo narodzonego dziecka. Rolniczka po ślubie na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Opublikowała jedynie zdjęcie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Już wtedy musiała być w ciąży, jednak obszerny sweter zakrywał brzuch. Informację o ciąży udało jej się utrzymać w tajemnicy, jednak, jak tylko dziecko przyszło na świat, pochwaliła się szczęściem z fanami. Małżeństwo doczekało się córki, której dali na imię Martyna.

Narodziny dziecka to magiczny i bardzo intymny moment w życiu. Powitaliśmy na świecie nasze nowo narodzone dziecko, nie możemy od niej oderwać wzroku. Mamy już wszystko. Martynka. Nasza wymarzona córeczka.

Obserwatorzy natychmiast pospieszyli z gratulacjami. Do fanów dołączyła także inna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony". "Cudownie! Dużo zdrówka!" - napisała Joanna Wielgosz. Inne komentarze to same ciepłe słowa pod adresem Magdaleny i jej rodziny. "Cudowna nowina. Gratulacje", "Super, gratuluję, dużo zdrówka dla całej rodzinki", "Najszczersze gratulacje. Piękne imię". My również dołączamy się do życzeń!

"Love Island". Sandra o ukrywaniu znajomości z "Top Model". "To śmieszne"

Historia miłości Magdaleny i Jakuba

Magdalena była uczestniczką siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie miała dość wyboistą drogę do miłości. Żaden z kandydatów, których zaprosiła na swoje gospodarstwo, nie był tym, którego szukała. Wtedy postanowiła wrócić do listów, jakie otrzymała i wśród nich znalazła ten od Jakuba. Mężczyzna już wtedy jej się spodobał, ale niestety nie był w stanie przyjechać na nagrania programu. To jednak się zmieniło. Jakub, gdy tylko mógł, pojawił się w show. Szybko zaiskrzyło między tą dwójką, chociaż widzowie początkowo nie wierzyli w ich uczucie. Oni jednak udowodnili, że łączy ich coś prawdziwego. Dziś są szczęśliwą rodziną.