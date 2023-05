Tomasz Jakubiak od lat prowadzi swoje programy kulinarne i występuje z nowymi przepisami w śniadaniówkach. Nigdy nie krył miłości do tradycyjnej - dość tłustej - kuchni polskiej, której nie miał w zwyczaju specjalnie odchudzać. Golonka? Proszę bardzo. Boczek? Zawsze. Niestety taki sposób żywienia nie pozostaje bez wpływu na organizm. Jakubiak określał siebie z "tamtego" okresu jako "napompowanego".

40-latek postanowił zmienić nieco swoje życie. Ponieważ jednak nie był zapewne gotowy na ogromne wyrzeczenia i bardzo drastyczne diety, zaczął od metody drobnych kroczków.

Tomasz Jakubiak schudł ponad 20 kilogramów

"Zero diety, jakoś tak lepiej się człowiek czuje" - pochwalił się na początku 2023 roku kucharz. Nie ukrywał jednak, że jego przemiana to zasługa magicznych sztuczek. Powolne zrzucanie kilogramów to efekt, jak twierdzi, prawie całkowitego odstawienia alkoholu oraz glutenu.

I rzeczywiście - rezygnację z alkoholu zdecydowanie polecają dietetycy osobom, które mają w planach utratę wagi. Alkohol jest bardzo kaloryczny i nie bez powodu jego regularne spożywanie może prowadzić do przybierania na wadze. Odstawienie oznacza ograniczenie kalorii, a to samo w sobie prowadzi do powolnej i stabilnej utraty wagi.

Nieco inaczej sprawa ma się z glutenem. Rezygnacja z glutenu lub jego spożywanie jest nieustającym przedmiotem sporu dietetyków od wielu lat. Niektórzy twierdzą, że rezygnacja z glutenu będzie miała dobroczynny wpływ na każdą osobę, która się podejmie takiego wyzwania. Inni utrzymują, że gluten sam w sobie nie wpływa w znaczący sposób na przybieranie na wadze, zaś szkodzi tak naprawdę wyłącznie osobom z nietolerancją. Ponieważ Tomasz Jakubiak tak naprawdę nie zdradził więcej szczegółów, nie wiemy, czy rezygnacja z glutenu w jego przypadku nie oznaczała rezygnacji z chlebów i makaronów, które mogą przyczyniać się do powstawania w organizmie dodatkowych kilogramów. Pewne jest za to, że ewentualną rezygnację z glutenu należałoby najpierw skonsultować z lekarzem i przeprowadzić niezbędne badania diagnostyczne.