Sezon komunijny trwa w najlepsze. Wiele osób zaproszonych na taką uroczystość stoi przed ciężkim wyzwaniem. Jaką kreację wybrać? Z pomocą ruszyło "Pytanie na śniadanie", które zaprosiło do studia stylistkę. Kobieta przygotowała kilka propozycji dla pań plus size. Widzowie zwrócili jednak uwagę na mały szczegół. Co się stało ze stopami modelek?

"Pytanie na śniadanie" stylizacje plus size

W ostatnim wydaniu programu śniadaniowego TVP pojawiła się Monika Andrzejewska, która projektuje odzież w większych rozmiarach. Kobieta zaprezentowała na modelkach kilka stylizacji, nadających się do ubrania na komunię. Dla osób plus size skomponowanie takiego stroju jest często bardzo wymagające. Trzeba znaleźć coś, co pasuje do sylwetki, a jednocześnie będzie kolorowe i eleganckie.

Stylistka pokazuje kreacje na komunię fot. screen TVP

Andrzejewska odczarowała ten stereotyp. Zaproponowała trzy kreacje, które były w ciekawych barwach, nieodbierających im tym samym szyku. Jedna z modelek zaprezentowała się w jasnofioletowym garniturze. Pokazano również sukienkę do połowy łydki w delikatny wzór. Ostatnią propozycją była sukienka, która przypominała dwurzędową marynarkę.

Wpadka stylistki. Spójrzcie na stopy!

Na pierwszy rzut oka wszystkie stroje przedstawione przez stylistkę prezentowały się bardzo dobrze. Zarówno opcje z sukienką, jak i garnitur. Wszystkie modelki wyglądały bardzo elegancko. Jednak całość stylizacji zepsuł jeden szczegół, a mianowicie - buty. Wyglądały tak, jakby zostały dobrane naprędce, bo ktoś zapomniał przygotować wcześniej odpowiednie pary.

Stylizacje u wszystkich modelek Andrzejewska postanowiła dopełnić sandałkami na obcasie. W przypadku sukienek były one zapinane na kostce, co bardzo skróciło nogi modelek. Widzowie programu zwrócili również uwagę na fakt, że buty były zdecydowanie za małe! Modelkom wystawały palce poza ramę podeszwy. Wyglądało to naprawdę źle i musiało sprawić niemały dyskomfort podczas noszenia. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Jessica wystroiła się na komunię siostry. Nieodpowiednia kreacja na taką okazję?