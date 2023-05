Caroline Derpieński cały czas nie zwalnia tempa i idzie do przodu jak burza. Celebrytka bardzo chętnie dzieli się z internautami swoim życiem prywatnym i relacjonuje najważniejsze dla siebie momenty. Ostatnio wybrała się w podróż do klimatycznej Francji. Na czerwonym dywanie w Cannes prezentowała się elegancko i widać było, że dobrze się tam czuła. Czerwona suknia zwracała uwagę.

Zobacz wideo Caroline Derpienski MIAŻDŻY Joannę Krupę. „Ja mam popularność od razu"

Caroline Derpieński wie, jak zwrócić na siebie uwagę fotoreporterów. Na czerwonym dywanie w Cannes pozowała w asymetrycznej sukni

Caroline Derpieński to jedna z tych influencerek, która pojawiła się w polskim show-biznesie nagle i niespodziewanie. Kobieta nie stroni od wyrażania swoich poglądów i chętnie mówi to, co tak naprawdę myśli. Celebrytka zwraca na siebie uwagę także za sprawą bardzo konsekwentnego wyglądu. Na czerwonym dywanie w Cannes pokazała się w niezwykle eleganckiej wersji. Miała na sobie długą, czerwoną suknię z asymetryczną górą.

Kreację uzupełniły bardzo kobiece, czarne sandałki na wysokiej szpilce. Kropką nad i okazały się dodatki: wpisująca się w aktualne trendy torebka, duże, złote kolczyki i masywny zegarek. Mimo dość prostej formy i pozostania w klasycznych ramach nie było tu miejsca na nudę. Do rzucającej się w oczy kreacji świetnie pasowały bardzo długie, blond włosy influencerki. Tym razem pozostały rozpuszczone i były idealnie proste jak tafla wody.

Caroline Derpieński na czerwony dywan wybrała czerwień. Swoją stylizację uzupełniła złotymi dodatkami

Od dawna wiadomo, że festiwal filmowy w Cannes to nie tylko miejsce dla osób ze świata kina. Na czerwonym dywanie od lat pojawiają się osoby z szeroko rozumianego świata show-biznesu i zamieniają wydarzenie w swoistą rewię mody. Festiwal po raz pierwszy odbył się w 1946 roku i niemal natychmiast stał się kultowy. Podczas tegorocznej edycji Caroline Derpieński nie przepuściła okazji do nawiązania lukratywnych znajomości. Na swoim instagramowym koncie opublikowała fotografie u boku Iriny Shayk. Niewykluczone, że zaowocują one w przyszłości.