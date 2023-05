Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od lat tworzą zgrany i szczęśliwy związek. Para stanęła na ślubnym kobiercu 25 czerwca 2022 roku. W międzyczasie doczekali się narodzin dwóch córek. W styczniu 2020 roku na świat przyszła Pola, a już rok później urodziła się Nela. Wygląda na to, że para spełnia się w rodzicielstwie. Bowiem w lipcu 2022 roku fani zaczęli spekulować o tym, że mogą spodziewać się kolejnego dziecka. Jak się okazało, mieli nosa. W lutym tego roku celebrytka podzieliła się radosną nowiną i opublikowała zdjęcie wyraźnie zaokrąglonego brzucha. Wszystko wskazuje na to, że poród zbliża się wielkimi krokami. Sylwia Przybysz pokazała najnowsze USG, na którym widać rysy twarzy dziecka.

Sylwia Przybysz pokazała twarz nienarodzonego dziecka. Fani są zgodni

Ostatnimi czasy Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski większość czasu przeznaczają na przygotowanie się do narodzin kolejnego dziecka. W mediach społecznościowych na bieżąco pokazują kolejne relacje. Jakiś czas temu celebrytka pochwaliła się wystawnym baby-shower. Tym razem powróciła z fotografią nienarodzonej pociechy.

Nowo udostępnione zdjęcie nie pozostawia wątpliwości. Kolejna pociecha pary może zjawić się na świecie lada dzień. Sylwia Przybysz opublikowała na Instagramie uroczą fotografię. Możemy na niej zobaczyć śnieżno-białe dziecięce body i małe skarpetki Ubranka leżą na wzorzystym kocyku. Obok zostało położone zdjęcie z badania USG. Ujęcie jest bardzo wyostrzone, dzięki temu możemy na nim dostrzec wyraźny kształt twarzy dziecka. Do udostępnionego postu celebrytka dołączyła krótki opis. "Czekamy" - napisała.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Fani oniemieli z zachwytu. Wygląda na to, że są jednomyślni. W reakcjach zwrócili uwagę, że nienarodzone jeszcze dziecko jest bardzo podobne do jednej z ich córek. "Do Neli podobna", "Jak Nela prawie", "Powodzenia!", "Jejku, ale słodko" - czytamy. Oprócz tego pojawiło się również wiele zapytań dotyczących terminu porodu. Celebrytka nie zdecydowała się jednak do nich odnieść.

Sylwia Przybysz w trudnym wyznaniu. Trzecia ciąża dała jej się we znaki

Jakiś czas temu Sylwia Przybysz zagościła na kanale Wersow. Panie bardzo długo rozmawiały na temat stanu błogosławionego i różnorodnych dolegliwości, z jakimi borykają się kobiety w ciąży. W trakcie pogadanki Sylwia Przybysz postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zdradziła, że pierwszy trymestr ciąży był dla niej prawdziwym koszmarem. Celebrytka mierzyła się z problemami zdrowotnymi, co znacznie odbiło się na jej samopoczuciu psychicznym. "Psychika mi mocno podupadła, szczególnie w tych pierwszych miesiącach. (...) Ja już naprawdę, popadłam w taki ciężki stan, że miałam napady lękowe. Przychodzi wieczór, a ja płaczę i nie wiem czemu. Okropne to było i ja się tak obwiniałam. Ostatnio mówiłam w podcaście. Muszę i tak iść do psychologa, mimo że wyszłam z tego, kiedy dowiedziałam się, że z dzieckiem jest wszystko w porządku" - opowiadała. Zobacz też: Doda w finale "Szansy na sukces". Kreacja godna królowej. Cała na złoto.