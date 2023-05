Wprawdzie na 76. Festiwalu Filmowym w Cannes nie ma żadnego polskiego filmu w konkursie głównym, ale Polaków nad Lazurowym Wybrzeżu nie brakuje. Do tej pory na czerwonym dywanie zachwyciły Anja Rubik, Maffashion i Sabina Jakubowicz, ale do tego grona dołączyła właśnie Weronika Rosati. Aktorka, która od lat próbuje swoich sił w Hollywood, do Francji przyjechała z filmem "Zone of interest".

REKLAMA

Zobacz wideo Weronika Rosati razem z córeczką pływała po weneckich kanałach

Weronika Rosati w Cannes w stylu starego Hollywood

Aktorka pokazała się w Cannes w złotej odsłonie. Założyła kreację o ponadczasowym fasonie z odważnym rozcięciem. Tkanina wyszywana cekinami prezentowała się doskonale w błysku fleszy. Świetnie pasowały tu sandałki na wysokiej szpilce i wieczorowa torebka. Całość nawiązywała do estetyki starego Hollywood. Aktorka wspomniała na Instagramie, że film, w którym zagrała został świetnie odebrany przez festiwalową publiczność. Dodała także, że za sukienkę odpowiada jej mama, Teresa Rosati.

Co za wieczór! Minęło pięć lat, odkąd ostatni raz chodziłam po schodach na czerwonym dywanie w Palais de Festival i chole*nie dobrze jest tu wrócić. Dziękuję festiwalowi w Cannes za gościnę! Gratulacje dla ekipy "Zone of interest" za ten mistrzowski, ważny film, który znalazł się w konkursie głównym i otrzymał siedmiominutowe owacje. Trzymamy kciuki za wieczór nagród! Sukienka od Teresy Rosati - napisała Weronika Rosati na Instagramie.

Na francuskiej plaży Weronika Rosati pokazała się w czarnym total looku

Po wieczorowych emocjach na czerwonym dywanie Weronika Rosati pojawiła się na jednej z francuskich plaż. Tym razem postawiła na czarny total look. Legginsy zestawiła z marynarką o męskim fasonie. Dobrym rozwiązaniem okazał się krótki top, który podkreślił sylwetkę. Sandałki na obcasie dodały lekkości i sprawiły, ze stylizacja prezentowała się bardzo nowocześnie. Mimo czerni nie było tu miejsca na nudę. Przypomnijmy, że tegoroczny festiwal w Cannes potrwa do niedzieli, 27 maja. W ostatnim dniu wydarzenia odbędzie się gala zamknięcia. Wówczas poznamy laureatów festiwalowych nagród, w tym tej najważniejszej, kultowej Złotej Palmy.

Weronika Rosati Fot. Instagram.com/weronikarosati