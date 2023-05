Doda w finale "Szansy na sukces". Kreacja godna królowej. Cała na złoto

W ostatnim czasie Dodzie jest po drodze z TVP. Po kilku latach bana wokalistka znów jest zapraszana do programów stacji. Pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", a także w "Szansie na sukces". Program z jej udziałem wygrała Patrycja Błach, która rzecz jasna, zaśpiewała ze swoją mentorką w finale sezonu. Doda postawiła tego dnia na wyjątkową stylizację. W studiu pojawiła się cała na złoto.

"Szansa na sukces". Doda jak królowa. Ze złotem jej do twarzy

Doda w finale sezonu "Szansy na sukces" wyglądała niczym prawdziwa królowa. Piosenkarka pojawiła się w złotej, długiej sukni. Kreacja mocno podkreślała jej sylwetkę. Charakteru całej stylizacji nadały rękawy i wyeksponowane ramiona. Doskonale sprawdziło się tutaj także charakterystyczne upięcie włosów. Ciepła kolorystka świetnie współgra z urodą Dody. Złoto to bez wątpienia kolor godny królowej sceny.

Doda, Patrycja Błach Fot. tvp.pl/screen

Doda wystąpi na festiwalach w Opolu i Sopocie

Fani Dody w ostatnim czasie mają wiele okazji, żeby zobaczyć swoją idolkę w telewizji. Już w najbliższym tygodniu piosenkarka zaśpiewa i zajmie się konferansjerką na Polsat SuperHit Festivalu w Sopocie. Po sześciu latach przerwy wróci także na scenę opolskiego amfiteatru. Podczas 60 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Doda wystąpi jako gościni w koncercie "Debiutów". Już zapowiedziała, że da wyjątkowe show, w którym znajdą się piosenki z jej najnowszej płyty "Aquaria". Krążek wokalistki, na którym znalazły się takie przeboje jak: "Melodia ta", "Fake Love", "Wodospady" czy "Zatańczę z aniołami" już pokrył się platyną.

Doda spotkała się z Górniak na konferencji przed Sopotem. Prawdziwy festiwal min

Podczas konferencji przed sopockim festiwalem doszło do spotkania Dody z Edytą Górniak. Wykonawczyni hitu "To nie ja" pojawiła się nieco spóźniona i ostentacyjnie nie przywitała się z koleżanką z branży. Między wokalistkami od dawna panuje wzajemna niechęć i wszystko wskazuje na to, że czas niczego tu nie zmienił. Podczas spotkania obie stroiły miny, gdy druga zabierała głos. Być może wkrótce będziemy mieli kolejny odcinek tej telenoweli, gdy obie panie zaśpiewają na scenie Opery Leśnej.

Doda Fot. TVP.pl/screen