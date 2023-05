Wakacje to dla gwiazd gorący okres. Na występach zarobią krocie. Wiemy, ile dokładnie

Zarobki i emerytury gwiazd to temat, który zawsze budzi ogromne zainteresowanie wśród fanów. Jak się okazuje, w kwestii wysokości emerytur absolutnym rekordzistą wśród tych, którzy mogą liczyć na tę najniższą kwotę, jest Marek Piekarczyk. Muzyk ostatnio wyznał, ile wynosiłaby jego "śmieszna" emerytura. W styczniu 2023 wyliczona dla niego kwota to zaledwie 7,77 zł. Piekarczyk podkreśla, że do takiego stanu rzeczy sam się przyczynił, bo nie płacił składek. W zupełnie innej sytuacji jest Katarzyna Dowbor, która ostatnio straciła posadę w Polsacie. Dziennikarka przez 30 lat pracowała na etacie w państwowej filmie i rzetelnie odkładała składki, więc jest w dużo lepszej sytuacji. Według doniesień ma otrzymywać na rękę około czterech tysięcy złotych. Za to Krzysztof Cugowski, zamiast narzekać na emeryturę, wziął sprawy w swoje ręce i podwoił liczbę koncertów. Jak oświadczył, nie byłby w stanie przeżyć ze swojej emerytury, więc zamierza śpiewać aż do śmierci. Jak plasują się za to zarobki gwiazd? Wiosna i lato to czas obfitujący w koncerty i festiwale, więc można porządnie zasilić zasoby konta. Zobaczcie, kto w tym sezonie zgarnie największe gaże.

Zarobki gwiazd w wakacje. Lady Pank wraca na scenę z przytupem. Grupa zagra aż 26 koncertów

Koncerty, festiwale, występy... w wakacje jest gdzie zarobić, więc artyści korzystają z tego czasu na całego i hurtowo bukują koncerty. Jak donosi "Super Express" absolutnym rekordzistą nadchodzących wakacji jest grupa Lady Pank, która szykuje się na aż 26 występów! Muzycy zgarną za pojedynczy występ do 50 tys. złotych. Oczywiście należy pamiętać o tym, że ta kwota nie trafia bezpośrednio do kieszeni zespołu, ale należy rozdzielić ją między całą ekipę zaangażowaną w wydarzenie. Koniec końców i tak jest to spora gaża. Na scenie nie zabraknie też największej królowej polskiej estrady, czyli Maryli Rodowicz. 77-letnia wokalistka ma w planach aż 20 występów, za które zgarnie prawie milion złotych. Zazdrościmy formy i kondycji! Członkowie Lady Pank pojawili się ostatnio na wyjątkowym koncercie z serii MTV Unplugged, gdzie wystąpili m.in. z Małgorzatą Ostrowską.

U nas zaczyna się koncertowy kocioł, za którym już trochę tęsknimy. Ruszamy w kolejną trasę pod szyldem MTV Unplugged, w najlepszych polskich salach koncertowych. Tradycyjnie spotykamy się co tydzień w dobrych miejscach i dobrych humorach - ogłosili muzycy w marcu jeszcze przed rozpoczęciem trasy.

Zarobki polskich gwiazd podczas wakacji. To prawdziwe żniwa

Agnieszka Chylińska powróciła po kilku latach z albumem "Never Ending Sorry". Fani podczas wakacji będą mogli usłyszeć nowe utwory na żywo, bo wokalistka zaplanowała aż 20 koncertów. Jak donosi Super Express, dzięki temu zarobi prawie milion złotych. W ciepłe miesiące będzie można też wpaść na koncert zespołu Bajm. Beata Kozidrak z zespołem zaśpiewa największe przeboje grupy podczas jedenastu wydarzeń w kraju. Tutaj życzenia są iście gwiazdorskie, bo za jeden koncert grupa życzy sobie do 60 tys. złotych. Wybieracie się na któryś z koncertów?