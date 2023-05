Joanna Przetakiewicz gości w polskim show-biznesie od lat. Słynna projektantka mody chwilę spokoju od codziennego zgiełku odnajduje w zaciszu domowym. Jej posiadłość w Konstancinie niemal zapiera dech w piersiach. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda mogła sobie pozwolić na leniwy weekend w domu i postanowiła nieco pokrzątać się w kuchni. Przy okazji przygotowała gofry. Nie uwierzycie, jaki strój wybrała do tego przedsięwzięcia. Jeśli myślicie, że założyła fartuch, to jesteście w błędzie. Wyglądała jak księżniczka.

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz o wychowaniu synów. Co po niej odziedziczyli?

Joanna Przetakiewicz w sukni zrobiła w kuchni gofry

Joanna Przetakiewicz zamiłowanie do mody przejawia od dawna. Jest dyrektorką modowej marki oraz dyrektorką kreatywną domu mody "La Mania". Jej stylizacje zazwyczaj są pełne klasy i elegancji. Wygląda na to, że zawód zobowiązuje, a pasja towarzyszy jej nawet podczas wykonywania prac kuchennych. Do zrobienia gofrów wybrała nie lada kreację.

Joanna Przetakiewicz aktywnie działa w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie posiada nawet kilka profili. Na jednym z nich właśnie postanowiła zdradzić jeden z jej ulubionych przypisów. Celebrytka wzięła się za przygotowywanie gofrów. "Cieple i chrupiące gofry podane z bitą śmietaną i owocami. Ulubiony smak z dzieciństwa" - napisała. Nie da się ukryć, że ubrania, jakie na siebie założyła były cokolwiek niestandardowe. Zamiast postawić na coś wygodnego i luźnego, gwiazda wybrała elegancką czarną sukienkę. Suknia wykonana była z aksamitnego materiału, o rękawach długości do łokci. Krój delikatnie podkreślał talię, a u dołu był lekko rozkloszowany. Do tego Joanna Przetakiewicz dobrała modne w tym sezonie sandałki - oczywiście na wysokim obcasie. Całość stylizacji dopełniła nienaganna fryzura. Tym razem gwiazda zdecydowała się na prosty koński ogon i specjalnie wystylizowaną grzywkę.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci byli wprost zachwyceni - nie tylko wyśmienitym przepisem, ale przede wszystkim prezencją celebrytki. W komentarzach nie szczędzili jej miłych słów. Posypały się same komplementy. "Najbardziej elegancka prezentacja gofrów, jaką widziałam kiedykolwiek", "Pięknie pani wygląda. Klasa!", "Gofry wyglądają pysznie, a pani Joanna, jak zwykle przepięknie", "No, piękna stylizacja do kuchni" - pisali.

Joanna Przetakiewicz zdradziła przepis na wyśmienite gofry

Joanna Przetakiewicz nie tylko pokazała swoje kulinarne poczynania, ale również zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i udostępniła autorski przepis na gofry. Przygotowanie tego deseru jest proste, łatwe i przyjemne. Nie wymaga wyszukanych składników z górnej półki, ani nie pochłania dużej ilości czasu.

Składniki:

300 g mąki

400 ml mleka o temperaturze pokojowej

4 jajka

10 łyżek cukru

100 g masła

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Wszystkie produkty należy ze sobą wymieszać ręcznie lub przy pomocy miksera. Następnie wyrobioną masę należy dużą łyżką przekładać do gofrownicy. Do udekorowania dania Joanna Przetakiewicz użyła bitej śmietany oraz owoców sezonowych. Na samym końcu wierzch gofrów posypała odrobiną cukru pudru.