Aleksandra Żebrowska wielokrotnie udowodniła, że ma do siebie dystans. Celebrytka znana jest z nietuzinkowego poczucia humoru. Żona Michała Żebrowskiego słynie również z tego, że otwarcie mówi nie tylko o blaskach, ale też cieniach macierzyństwa. Często pokazuje się ubrudzona czy potargana, a w jej domu nie zawsze panuje idealny porządek. Tym razem poruszyła temat... wymiocin.

Aleksandra Żebrowska pozuje z dzieckiem. Pyta fanki o wymioty

Na Instagramie Aleksandry Żebrowskiej pojawiło się zdjęcie z jednym z dzieci. Żebrowscy są rodzicami czworga pociech: synów Franciszka, Henryka i Feliksa oraz córki Łucji, która przyszła na świat w 2022 roku. Żona aktora na fotografii ma na sobie jedynie bieliznę i leży na łóżku w pościeli.

Zwymiotował wam ktoś dzisiaj do buzi? #miłejNiedzieli - zapytała.

Jak zwykle, w komentarzach rozwinęła się interesująca dyskusja, a internautki nie tylko doskonale zrozumiały, co czuje Aleksandra, ale i same chętnie podzieliły się swoimi doświadczeniami: "Znam to doskonale", "Tylko na świeżą bluzkę przed wyjściem", "Moja córka poczęstowała mnie ptasią kupą, którą zeskrobała ze stolika... myślałam, że to spód ciastka" - czytamy.

Żebrowscy długo ukrywali imię córki

Aleksandra i Michał Żebrowski córkę przywitali na świecie pod koniec lipca 2022 roku. Jej imię zostało ujawnione dopiero kilka tygodni temu. Aktor gościł w programie "Monika Olejnik. Otwarcie", a dziennikarka zażartowała, że Żebrowski ma w sumie pięcioro, a nie czworo dzieci, dorzucając do gromadki także Teatr 6. piętro. Wówczas aktor postanowił w końcu wyjawić, jak razem z żoną dali na imię córce. "Wymienię po kolei: Franek, Henio, Feliks, Łucja. Niech padnie to imię wreszcie" - powiedział. Para o ciąży również poinformowała w swoim stylu. W lutym ubiegłego roku Żebrowska opublikowała na Instagramie zdjęcie z testem, na którym widnieją dwie kreski, i zaznaczyła, że pozytywny nie okazał się jej test na obecność koronawirusa. "Dwie kreski mimo szczepienia. To nie covid, to Michał" - podpisała post.