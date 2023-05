Anna-Maria Sieklucka zdobyła sławę dzięki udziałowi w ekranizacjach powieści erotycznych Blanki Lipińskiej. Od tego momentu gwiazda "365 dni" chętnie bierze udział w branżowych imprezach, a media interesują się jej życiem prywatnym. Jakiś czas temu głośno było o jej relacji z Sebastianem Fabijańskim. Choć paparazzi zrobili im zdjęcia w objęciach, to nic między nimi głębszego się nie narodziło. Głośno jest także o jej stylizacjach, w których pojawia się na czerwonym dywanie. Wtedy zazwyczaj ma mocny makijaż, jednak jakiś czas temu pokazała się fanom w naturalnym wydaniu.

Anna-Maria Sieklucka bez makijażu i bez doczepów

Aktorka przykłada wiele wagi do tego, by dobrze prezentować się podczas oficjalnych wyjść. Przed premierą filmu "365 dni: Ten dzień" wybrała się nawet do salonu fryzjerskiego, gdzie przedłużyła włosy i wybrała pasma w odcieniach blondu. Pojawiła się wtedy też w mocnym makijażu, podkreśliła przede wszystkim oczy i usta. Jej zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Doda w ogóle się nie maluje. Z kolei Cichopek bez makijażu to niezbyt częsty widok

Później jednak aktorka pokazała się fanom w naturalnym wydaniu. Zdjęła doczepy i pokazała naturalne pasma. Na InstaStories mogliśmy więc zobaczyć, jak naprawdę wyglądają jej włosy. Sięgały wtedy do ramion i mogliśmy dostrzec przebijające się delikatne refleksy. To nie wszystko! Gwiazda filmów erotycznych pozbyła się również sztucznych rzęs i zmyła makijaż. Cera Anny-Marii Siekluckiej jest promienna i zadbana. Na ujęciach uśmiechała się radośnie i widać było, że bardzo dobrze czuje się i w takim wydaniu.

Gwiazdy bez makijażu

Coraz więcej gwiazd pokazuje się w wersji saute. Do tej grupy można zaliczyć przede wszystkim Zofię Zborowską czy Aleksandrę Żebrowską. Także Elżbieta Romanowska, która została nową prowadzącą programu "Nasz nowy dom", opublikowała na Instagramie ujęcie z łóżka, gdzie nie miała makijażu i była w naturalnie ułożonych włosach. Choć zazwyczaj fani są zachwyceni widokiem sławnych pań w takim wydaniu, to jednak zdarzają się i głosy krytyki. Z nią często spotyka się przede wszystkim Joanna Koroniewska.