Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zakochali się w sobie podczas pandemii. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn Milan. Para nie stanęła jeszcze na ślubnym kobiercu, ale w jednym z serii "Q&A", które sportowiec zorganizował w mediach społecznościowych, zdradził przybliżoną datę ceremonii. "Ustaliliśmy z Agnieszką, że na koniec roku bierzemy ślub. Dokładnej daty nie zdradzę" - napisał. Karaś niedawno zaczął walkę o rekord świata na dystansie 10-krotnego Ironmana. Ultratriatlon odbywa się w Brazylii. W skład zawodów wlicza się: 38 km pływania, 1200 km jazdy na rowerze i 422 km biegu. Tym razem ukochana nie mogła towarzyszyć mu w wyjeździe, ale mocno kibicuje mu wraz z niczego jeszcze nieświadomym synem. Aktorka zorganizowała przyjęcie w ogrodzie i zaprosiła teściów. Pokazała, jak razem przeżywają zmagania Karasia na trasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk bawiła się na weselu w sukience sprzed 20 lat. Pokazała przygotowania do tej imprezy

Agnieszka Włodarczyk kibicuje ukochanemu. Pokazała zdjęcie z teściami

Jakiś czas temu Agnieszka Włodarczyk opublikowała zdjęcie ukochanego z zapowiedzią ultramaratonu. "No to lecisz kochanie"- napisała. 20 maja około godziny 14.00 czasu polskiego Robert Karaś wystartował. Ukochana kibicuje mu tym razem z Polski i na bieżąco relacjonuje wydarzenie na Instagramie. Włodarczyk zaprosiła do domu rodziców Roberta i razem z teściami przeżywa zmagania sportowca na trasie.

Rozenek w mocnym wpisie odpowiada na komentarze. Pisano, że jest "zbyt szczupła"

Podczas spotkania aktorka zadbała o przygotowanie posiłku. Tym razem zaserwowała pierogi z bakłażanem i rukolą, a także z kaczką i trzecia opcja - grzybami. "Trochę wypadłam z obiegu. Siedzę tu Warszawie i robię party" - powiedziała rozbawiona. Atmosfera wyglądała na iście szampańska, cała rodzina bawiła się w ogrodzie, a w tle rozbrzmiewała muzyka. O poranku kolejnego dnia zmagań syna ojciec sportowca, Jurek tłumaczył aktorce dokładny przebieg poszczególnych etapów i na bieżąco śledzili jego poczynania. Trwa właśnie drugi dzień ultramaratonu i jak na razie Robert radzi sobie doskonale. Trzymamy kciuki!

Dyrektor festiwalu w Cannes wdał się w bójkę z policjantem. "Nie stoisz poza prawem!"

Kibicujemy! Plus moi teściowie - napisała na Instagramie.

Agnieszka Włodarczyk pokazała teściów fot. instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial

Agnieszka Włodarczyk mówi o Robercie Karasiu "mąż". Są już po sekretnym ślubie?

Ostatnio Agnieszka Włodarczyk podzieliła się z fanami nagraniami z Hiszpanii. Aktorka chętnie relacjonuje swoje życie codzienne w sieci. Tym razem pokazała, jak spędza wakacje z rodziną. Na nagraniu przygotowywała obiad ze świeżej ryby i kilkukrotnie zwracała się do Roberta Karasia, jakby byli już po ślubie. Fani od razu zaczęli się zastanawiać, czy para w międzyczasie zdecydowała się na sekretną ceremonię. Aktorka i sportowiec spotykają się już trzy lata. Kiedy fani zapytali, dlaczego używa zwrotu "mąż", od razu sprostowała, że tak po prostu zwraca się do partnera, ale ceremonia ślubna dopiero przed nimi.